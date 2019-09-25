Киев отказался от своей военной техники, оставленной в Крыму

25 сентября 2019     11
Киев отказался от своей военной техники, оставленной в Крыму

Украина не будет возвращать свои корабли и другую военную технику, оставшуюся в Крыму. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью британской телерадиокомпании “Би-би-си”.

По его словам, Киев не планирует переговоров с Россией по поводу возвращения кораблей и другой военной техники после событий 2014 года, так как не видит дальнейшей перспективы в таких переговорах.

Кроме того, Украина в своей военной стратегии не рассматривает сценарий передачи российской стороной оставшихся в Крыму вооружений, так как корабли и другая техника “находятся в плачевном состоянии”.

Он также отметил, что в будущем Украина планирует полностью отказаться от советской/российской военной техники, а в настоящее время вместо закупки российских запчастей будет выходить из сложной ситуации путем усиления работы “Укроборонпрома” по импортозамещению.

Комментируя ситуацию с тремя кораблями, задержанными во время провокации в Керченском проливе российскими пограничниками в ноябре 2018 года, Загороднюк сообщил, что переговоры по их возвращению ведутся, но он считает их бесперспективными.

“Пока рано говорить, будут ли украинские корабли возвращены. Технически — да, переговоры ведутся, но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом”, – сообщил он.

Напомним, что ранее в Госдуме РФ сообщили, что вся украинская техника, оставшаяся на полуострове, включая корабли ВМС Украины, не обслуживается и не ремонтируется с 2014 года.

Российские военнослужащие обеспечивают охрану и противопожарную безопасность оставшихся самолетов и кораблей, но не предпринимают никаких действий по их восстановлению.


Среда, 25 сентября 2019 г. 8

Источник: Портал Информер

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