Киев пообещал конфисковать российскую собственность на Украине

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в случае покупки сельскохозяйственных земель в стране гражданами России, они будут конфискованы.

Во время брифинга министра спросили, какие меры предполагается принять для предотвращения покупки земли россиянами.

“Конфискация … Мы не можем просто бегать с шашками и придумывать свое. Там, где санкции, где есть агрессор — это, конечно, конфискация. Но мы должны построить мониторинг и правила игры такими, чтобы мы могли более широко применять этот механизм”, — сказал Милованов.





Суббота, 21 сентября 2019 г. 168

Источник: Портал Информер