Кино про рекламное безобразие в Севастополе. В главных ролях: Самарская, Титов и Базаров (ВИДЕО)

Ролик, размещённый 26 сентября, косвенно подтверждает возможную связь Базарова и “ рекламной принцессы ” Севастополя – госпожи Самарской. “ИНФОРМЕР” не смог остаться в стороне от столь скандального видео, но от комментариев отказался.Смотрите, анализируйте и делайте выводы.

Сегодня на youtub появилось видео, компрометирующее одного из самых влиятельных людей Севастополя – заместителя врио губернатора Владимира Васильевича Базарова.

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