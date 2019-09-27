Кино про рекламное безобразие в Севастополе. В главных ролях: Самарская, Титов и Базаров (ВИДЕО)

Сегодня на youtub появилось видео, компрометирующее одного из самых влиятельных людей Севастополя – заместителя врио губернатора Владимира Васильевича Базарова.
Ролик, размещённый 26 сентября, косвенно подтверждает возможную связь Базарова и “рекламной принцессы” Севастополя – госпожи Самарской.
“ИНФОРМЕР” не смог остаться в стороне от столь скандального видео, но от комментариев отказался.Смотрите, анализируйте и делайте выводы.
Возможно, будет продолжение…
Четверг, 26 сентября 2019 г. 270
Источник: Портал Информер