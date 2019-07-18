Киркоров снова посетил Форос

18 июля 2019     23
Киркоров снова посетил Форос

Народный артист России и почетный гражданин Ялты Филипп Киркоров снова посетил в Крыму Храм Воскресения Христова в Форосе.

“Не изменяя 20-летней традиции… На том же месте, в тот же час”, – такой записью артист сопроводил ряд фото, сделанных вблизи храма с видом на приморское побережье вдоль трассы Ялта-Севастополь.

В прошлом году певец посетил Форосскую церковь 18 августа.

При этом под размещенным тогда в Instagram фото Киркоров написал, что 19 августа 1991 года в Ялте в киноконцертном зале «Юбилейный» состоялся его первый концерт в Крыму.

По словам артиста, выступление едва не оказалось под угрозой срыва «из-за тех страшных событий, которые потом перевернули ход истории всей нашей страны».

Источник: Портал Информер

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