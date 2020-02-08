Кировский врач отрицает свое участие в убийстве ветеранов войны

Российский медик, заподозренный пользователям «Двач» в убийстве более 10 человек, заявил руководству госпиталя для ветеранов войн, что никогда не сидел на имиджборде и не знает ничего об опубликованном якобы от его имени посте. Об этом пишет Telegram-канал «LShot» со ссылкой на Минздрав Кировской области.

«Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя», — отметили представители ведомства.

О разоблачении анонимного пользователя форума «Двач», который рассказал, что работает анестезистом и якобы убивал пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких, стало известно утром 7 февраля. Этой информацией заинтересовались в СУСКР по Кировской области, сообщив о начале проверки.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что по первым результатам никаких подозрительных смертей в больницах Кировской области, в том числе в госпитале ветеранов войн, не выявлено.

Начальник областного госпиталя для ветеранов войн Александр Розуван сообщил, что разговаривал с медиком, которого представили как убийцу. Тот ответил, что у него нет врагов — он якобы «простой работяга из деревни, но сейчас его затравят». Фактов смерти пациентов во время дежурства Вольфа не было выявлено.







Суббота, 8 февраля 2020 г. 18

Источник: Портал Информер