Кировский врач отрицает свое участие в убийстве ветеранов войны

8 февраля 2020     17
Кировский врач отрицает свое участие в убийстве ветеранов войны

Российский медик, заподозренный пользователям «Двач» в убийстве более 10 человек, заявил руководству госпиталя для ветеранов войн, что никогда не сидел на имиджборде и не знает ничего об опубликованном якобы от его имени посте. Об этом пишет Telegram-канал «LShot» со ссылкой на Минздрав Кировской области.

«Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя», — отметили представители ведомства.

О разоблачении анонимного пользователя форума «Двач», который рассказал, что работает анестезистом и якобы убивал пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких, стало известно утром 7 февраля. Этой информацией заинтересовались в СУСКР по Кировской области, сообщив о начале проверки.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что по первым результатам никаких подозрительных смертей в больницах Кировской области, в том числе в госпитале ветеранов войн, не выявлено.

Начальник областного госпиталя для ветеранов войн Александр Розуван сообщил, что разговаривал с медиком, которого представили как убийцу. Тот ответил, что у него нет врагов — он якобы «простой работяга из деревни, но сейчас его затравят». Фактов смерти пациентов во время дежурства Вольфа не было выявлено.



Суббота, 8 февраля 2020 г. 18

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Партия «Единая Россия» в Севастополе бесконтрольно обирает ветеранов
Партия «Единая Россия» в Севастополе бесконтрольно обирает ветеранов

Общественники намерены обратиться к врио губернатора – секретарю севастопольского отделения партии «Единая Россия» Михаилу Развожаеву с просьбой освободить детей войны, …


Кировский врач отрицает свое участие в убийстве ветеранов войны
Кировский врач отрицает свое участие в убийстве ветеранов войны

Российский медик, заподозренный пользователям «Двач» в убийстве более 10 человек, заявил руководству госпиталя для ветеранов войн, что никогда не сидел …


Освободившийся из тюрьмы россиянин обокрал любовницу и купил жене подарок
Освободившийся из тюрьмы россиянин обокрал любовницу и купил жене подарок

Житель Кемеров, недавно освободившийся из тюрьмы, обокрал свою любовницу, чтобы купить подарок жене. Об этом сообщает «Регион Online». В полицию …


Центр развития туризма Севастополя решил развернуть масштабную деятельность на свыше 9 млн рублей?
Центр развития туризма Севастополя решил развернуть масштабную деятельность на свыше 9 млн рублей?

​ Сегодня ГАУ города Севастополя «Центр развития туризма» начала формировать запрос предложений на закупку: «оказание услуг по производству и прокату …


Эксперты не выявили повреждений в двигателе разбившегося вертолёта Брайанта
Эксперты не выявили повреждений в двигателе разбившегося вертолёта Брайанта

09:26 Национальный совет по безопасности на транспорте США опубликовал отчёт после осмотров обломков разбившегося вертолёта, на борту которого находился легендарный …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты