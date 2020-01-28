Китайская эпидемия уже добралась до России?

28 января 2020     14
Китайская эпидемия уже добралась до России?

Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на китайский коронавирус.

По предварительным данным, это женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, которые недавно посещали Китай. У обоих были обнаружены признаки гриппа.

«Женщина прибыла четыре дня назад из Китая. Она обратилась в поликлинику с признаками гриппа. Было принято решение госпитализировать ее. Похожая ситуация и с мужчиной», — рассказал агентству «Интерфакс» источник.

В то же время радиостанция «Говорит Москва» сообщает, что в Воронеже к врачам обратилась только одна 55-летняя женщина, которая почувствовала недомогание после возвращения из Китая.

Кроме того, в Майкопе (Адыгея) с подозрением на коронавирус была госпитализирована студентка, которая пожаловалась медикам на кашель и насморк. Она была помещена в отдельную палату.

 

«Налицо все симптомы ОРВИ. И на сегодня пациентка чувствует себя удовлетворительно, даже повышенной температуры нет. То есть она даже не нуждается в госпитализации, однако до уточнения диагноза находится под присмотром врачей», — рассказали «Интерфаксу» в управлении Роспотребнадзора по Республике Адыгея.

 



Вторник, 28 января 2020 г. 1372

Источник: Портал Информер

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