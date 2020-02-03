Китайские биржи рухнули сразу же после открытия

Первые торги на фондовых биржах материкового Китая после новогодних каникул открылись 3 февраля обвалом более чем на 8%. Индекс шанхайской биржи Shanghai Composite в моменте снижался на 8,73% — до 2716,7 пункта. Индикатор торговой площадки SZSE Component в Шэньчжэне упал на 9,13% — до 9706,56 пункта. Обвал китайских финансовых рынков вызван эпидемией коронавируса 2019-nCoV.

Новая неделя на фондовой бирже Гонконга началась с очередного падения котировок, которое продолжается четвертую торговую сессию подряд.

В моменте индекс Hang Seng снижался на 0,5%. Отрицательной динамикой охвачены 44 из 50 «голубых фишек» торговой площадки. Биржевой индикатор потерял около 6% после возобновления торгов 29 января.

Наибольшие потери несут акции транспортных компаний и ретейлеров.

Так, в период с 10 января по 3 февраля бумаги трех ведущих авиаперевозчиков Китая потеряли до На фоне эпидемии коронавируса наметился спрос на акции производителей лекарств и санитарно-гигиенической продукции, а также компаний, занимающихся доставкой продуктов питания.

Китайские власти попытались остановить падение фондового рынка страны на открытии 3 февраля, объявив о вливании в экономику 150 миллиардов юаней (21,7 миллиарда долларов).

По данным агентства Bloomberg, Народный банк Китая объявил о планах использовать соглашение об обратном выкупе для обеспечения ликвидности на рынках в размере 1,2 триллиона юаней (около 830 миллиардов долларов). Эксперты считают, что если такие действия Пекина не сдержат бегство инвесторов из рисковых активов, то рынки ждет колоссальный обвал.







Понедельник, 3 февраля 2020 г. 61

Источник: Портал Информер