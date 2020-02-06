Китайские медики, лечащие пациентов с коронавирусом поделились фотографиями следов и ушибов оставленных на своих лицах (ФОТО)

6 февраля 2020     16
Китайские медики, лечащие пациентов с коронавирусом поделились фотографиями следов и ушибов оставленных на своих лицах (ФОТО)

Врачи в Ухане поделились в социальных сетях фотографиями следов и ушибов оставленных на их лицах от защитного снаряжения, после круглосуточной работы с тысячами пациентов заражённых коронавирусом.

Более 24 000 человек заболели коронавирусом, причем 99 процентов случаев заболевания приходится на материковый Китай.

Медики в Ухане носят подгузники для взрослых во время работы, потому что у них нет времени пользоваться туалетом.

Один врач в уханьской больнице рассказал в социальной сети, что его не было дома две недели, и даже во время недавней полуночной смены он был вынужден осматривать 150 пациентов.

«Все пациенты обеспокоены. Некоторые впали в отчаяние после нескольких часов ожидания. Я слышал, как кто-то из пациентов в очереди сказал, что он долго ждёт и у него уже нет сил. Он готов убить медика, чтобы его приняли как можно быстрее. Я волнуюсь. Убийство кого-то из нас не уменьшит очередь, верно?» — написал врач в социальной сети

Его опасения по поводу насилия понятны. В среду один из членов семьи пациента с коронавирусом избил двух врачей в четвертой больнице Ухань.

Медики утверждают, что они даже сталкиваются с насилием со стороны разочарованных пациентов

В Гонконге усталость медицинских работников, переросло в многодневную забастовку. Медики, призывают правительство закрыть границу с материковым Китаем. 7000 медиков отказались прийти на работу.



Среда, 5 февраля 2020 г. 322

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии
Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии

Переговоры о проекте британской резолюции в СБ ООН по итогам берлинской конференции по Ливии продолжаются из-за несогласия России в ее …


Ядерный порог: как размещение боеголовок W76-2 на подлодках США может повлиять на систему мировой безопасности
Ядерный порог: как размещение боеголовок W76-2 на подлодках США может повлиять на систему мировой безопасности

В МИД России заявили, что Москва «с большой тревогой» реагирует на размещение Соединёнными Штатами новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 …


Названы самые активно потребляющие водку регионы России
Названы самые активно потребляющие водку регионы России

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал самые активно потребляющие водку регионы России. Данные центра опубликовала газета «Известия». …


Туристка, которую эвакуировали из Китая в Тюмень, рассказала о перелёте в самолете с ведром вместо туалета (ВИДЕО)
Туристка, которую эвакуировали из Китая в Тюмень, рассказала о перелёте в самолете с ведром вместо туалета (ВИДЕО)

Жительница Благовещенска поделилась в соцсетях, как россиян эвакуировали из Китая. По её словам, перелет с учетом двухчасовой дозаправки в Улан-Удэ …


Китайские медики, лечащие пациентов с коронавирусом поделились фотографиями следов и ушибов оставленных на своих лицах (ФОТО)
Китайские медики, лечащие пациентов с коронавирусом поделились фотографиями следов и ушибов оставленных на своих лицах (ФОТО)

Врачи в Ухане поделились в социальных сетях фотографиями следов и ушибов оставленных на их лицах от защитного снаряжения, после круглосуточной …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты