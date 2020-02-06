Китайские медики, лечащие пациентов с коронавирусом поделились фотографиями следов и ушибов оставленных на своих лицах (ФОТО)

Врачи в Ухане поделились в социальных сетях фотографиями следов и ушибов оставленных на их лицах от защитного снаряжения, после круглосуточной работы с тысячами пациентов заражённых коронавирусом.

Более 24 000 человек заболели коронавирусом, причем 99 процентов случаев заболевания приходится на материковый Китай.

Медики в Ухане носят подгузники для взрослых во время работы, потому что у них нет времени пользоваться туалетом.

Один врач в уханьской больнице рассказал в социальной сети, что его не было дома две недели, и даже во время недавней полуночной смены он был вынужден осматривать 150 пациентов.

«Все пациенты обеспокоены. Некоторые впали в отчаяние после нескольких часов ожидания. Я слышал, как кто-то из пациентов в очереди сказал, что он долго ждёт и у него уже нет сил. Он готов убить медика, чтобы его приняли как можно быстрее. Я волнуюсь. Убийство кого-то из нас не уменьшит очередь, верно?» — написал врач в социальной сети

Его опасения по поводу насилия понятны. В среду один из членов семьи пациента с коронавирусом избил двух врачей в четвертой больнице Ухань.

Медики утверждают, что они даже сталкиваются с насилием со стороны разочарованных пациентов

В Гонконге усталость медицинских работников, переросло в многодневную забастовку. Медики, призывают правительство закрыть границу с материковым Китаем. 7000 медиков отказались прийти на работу.







Среда, 5 февраля 2020 г. 322

Источник: Портал Информер