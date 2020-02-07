Китайские ученые нашли животное, которое могло быть носителем коронавируса

7 февраля 2020     13
Китайские ученые нашли животное, которое могло быть носителем коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
К такому выводу пришли специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун.

Ученые изучили тысячу образцов генетического материала и выяснили, что геномная последовательность коронавируса, которым заразились панголины, на 99% идентична геному вируса у людей.
Отмечается, что эти животные могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса. При этом исследователи не уточнили, может ли коронавирус передаваться человеку от панголинов.

Ученые заявили, что их исследование поможет ученым быстрее взять под контроль вспышку 2019-nCoV. Они надеются, что проведенная работа позволит обнаружить других потенциальных хозяев вируса. До того как это будет сделано, ученые рекомендуют не контактировать с дикими животными.



Пятница, 7 февраля 2020 г. 288

Источник: Портал Информер

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