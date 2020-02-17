Китайские ученые нашли источник смертельной эпидемии коронавируса

Источником распространения смертельного коронавируса стала научная лаборатория в Ухани. К такому выводу, опровергающему официальную позицию властей КНР, пришли китайские биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо.По словам исследователей, они установили настоящий источник распространения коронавируса.

Китайские ученые опубликовали доклад «Возможное происхождение коронавируса 2019-nCoV», в котором утверждается, что распространение коронавируса началось с лаборатории, расположенной рядом с рынком морепродуктов. Напомним, что по версии властей Китая, первое заражение произошло именно на рынке – инфекция перешла к человеку от летучей мыши. Однако по мнению биологов, на самом деле заражение произошло в лаборатории во время опытов над животными.

«Согласно муниципальным отчетам и свидетельствам 31 местного жителя и 28 приезжих, летучая мышь никогда не употреблялась в пищу в этом городе, и на рынке не было ни одной летучей мыши», – говорится в докладе.

Авторы доклада утверждают, что во время опыта одна из летучих мышей напала на ученого, и кровь животного «попала ему на кожу». Кроме того, мышь «помочилась» на другого работника лаборатории, тем самым заразив его коронавирусом.

Они также призывают к тому, чтобы в лабораториях с высоким уровнем биологических рисков должны быть усилены меры безопасности. Кроме того, их стоит переместить подальше от городских центров и других густонаселенных мест, считают специалисты.

Отмечается, что летучие мыши были источником распространения вируса, вызывавшего в 2002-2003 годах эпидемию тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), также известного как атипичная пневмония.







Понедельник, 17 февраля 2020 г. 1816

Источник: Портал Информер