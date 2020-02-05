Китайский коронавирус подорвет российскую экономику

5 февраля 2020     18
Китайский коронавирус подорвет российскую экономику

Экономика России в 2020 году пострадает из-за последствий китайского смертельного коронавируса — рост ВВП может замедлиться на 0,1-0,2%. К таким выводам пришли опрошенные ТАСС экономисты.

Согласно оптимистичному сценарию, ущерб для роста ВВП составит всего 0,1% или даже меньше. Для этого распространение вируса должно быть оперативно купировано в течение ближайших нескольких недель, но на это надеяться не приходится.

Негативный сценарий предполагает замедление экономического роста от 0,2% до 1%. Для его реализации распространение вируса в Китае и других странах мира должно продолжаться в течение нескольких месяцев.
По оценкам опрошенных экономистов, больше остальных пострадают сектора, связанные с перевозками и развлечениями.

Аналитики американского банка Citi также считают, что российская экономика пострадает от эпидемии, в первую очередь из-за подешевевшей нефти.

Аналитики Citi считают, что из-за коронавируса Китай сократит импорт нефти на 3 млн баррелей в сутки. При этом 15% сырья, которое импортирует страна, приходится на Россию. В итоге стоимость одного барреля нефти может упасть до 54 долларов и даже меньше.

По оценкам американских аналитиков, это замедлит рост российского ВВП, как минимум на 0,28% до 1,72%.



Среда, 5 февраля 2020 г. 73

Источник: Портал Информер

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