Китайцы хотят купить лайнер для круизов вдоль Южного берега Крыма

26 декабря 2019     19
Китайцы хотят купить лайнер для круизов вдоль Южного берега Крыма

Китайские инвесторы рассматривают возможность покупки лайнера, чтобы запустить круиз вдоль черноморского побережья Крыма и Краснодарского края.

Об этом 26 декабря  на пресс-конференции в Симферополе сообщил председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Рассматривают вопрос покупки круизного лайнера, который бы курсировал вдоль черноморского побережья Краснодарского края и Крыма. Компания не бедная, каждый год они отправляют из Китая до пяти миллионов туристов, поэтому в Крыму они видят большую перспективу. Это направление для бизнеса им очень интересно», – сказал он.

Алексей Черняк уточнил, что на этой неделе состоялась встреча с инвесторами из Китая в крымском парламенте.

Китайские предприниматели выразили также большую заинтересованность в организации яхтенных марин, потому что эта «ниша практически не занята».



Четверг, 26 декабря 2019 г. 299

Источник: Портал Информер

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