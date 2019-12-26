Китайцы хотят купить лайнер для круизов вдоль Южного берега Крыма

Китайские инвесторы рассматривают возможность покупки лайнера, чтобы запустить круиз вдоль черноморского побережья Крыма и Краснодарского края.

Об этом 26 декабря на пресс-конференции в Симферополе сообщил председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Рассматривают вопрос покупки круизного лайнера, который бы курсировал вдоль черноморского побережья Краснодарского края и Крыма. Компания не бедная, каждый год они отправляют из Китая до пяти миллионов туристов, поэтому в Крыму они видят большую перспективу. Это направление для бизнеса им очень интересно», – сказал он.

Алексей Черняк уточнил, что на этой неделе состоялась встреча с инвесторами из Китая в крымском парламенте.

Китайские предприниматели выразили также большую заинтересованность в организации яхтенных марин, потому что эта «ниша практически не занята».







Четверг, 26 декабря 2019 г. 299

Источник: Портал Информер