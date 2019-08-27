Китайцы хотят прокатиться на «Князе Владимире»

Китайские туроператоры заинтересовались круизами лайнера «Князь Владимир» по Черному морю. Об этом сообщила пресс-служба оператора лайнера – компании «Черноморские круизы».

«Ведущие туроператоры китайского города Чанту специально приехали в Сочи, чтобы встретиться с генеральным директором ООО «Черноморские круизы» Виктором Глуховщенко.

Навигация лайнера «Князь Владимир» в 2019 году завершится в конце октября.

В период «бархатного сезона» китайские специалисты по туризму хотят лично осмотреть черноморские города России, побывать на экскурсиях в Новороссийске, Севастополе и Ялте, а также оценить круизный отдых Черноморского побережья нашей страны», – говорится в сообщении.

В этом году круизы осуществляются с 12 мая. За три месяца работы лайнер совершил 15 рейсов, перевезя около 5 тысяч человек. До октября лайнер выполнит еще 8 рейсов.

«Князь Владимир» следует по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи, с 2017 года совершено более 40 рейсов.





Вторник, 27 августа 2019 г. 51

Источник: Портал Информер