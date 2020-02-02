Китай из-за вируса погружается в хаос и насилие (АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ВИДЕО)

В Китае голодные и больные граждане начинали конфликтовать с полицией, чтобы выбраться из Карантина и получить хоть немного еды.
Появляются видео о группах китайцев, разбивающих полицейские машины и всё, что им мешает, покинуть свои города, которые закрыты на карантин.
Многие из 56 миллионов человек в 19 городах, находящихся на карантине, не ели в течении нескольких дней.
Люди буквально дерутся друг с другом за еду.
В то же время люди по всему Китаю просто падают мёртвыми:
Китайцы дерутся, чтобы получить медицинские маски:
… и стоят в огромных очередях, чтобы просто попасть в больницу:
Как пишут в подписях к этому ролику – китайцы начали покидать крупные города, предвидя момент, когда их возьмут на карантин, как Ухань.
Воскресенье, 2 февраля 2020 г. 455
Источник: Портал Информер