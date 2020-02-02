Китай из-за вируса погружается в хаос и насилие (АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ВИДЕО)

В Китае голодные и больные граждане начинали конфликтовать с полицией, чтобы выбраться из Карантина и получить хоть немного еды.

Появляются видео о группах китайцев, разбивающих полицейские машины и всё, что им мешает, покинуть свои города, которые закрыты на карантин.

Многие из 56 миллионов человек в 19 городах, находящихся на карантине, не ели в течении нескольких дней.

Люди буквально дерутся друг с другом за еду.

В то же время люди по всему Китаю просто падают мёртвыми:

Китайцы дерутся, чтобы получить медицинские маски:

… и стоят в огромных очередях, чтобы просто попасть в больницу:

Как пишут в подписях к этому ролику – китайцы начали покидать крупные города, предвидя момент, когда их возьмут на карантин, как Ухань.







Воскресенье, 2 февраля 2020 г. 455

Источник: Портал Информер