Китай из-за вируса превращается в ад (ФОТО 18+, ВИДЕО 18+)

С началом эпидемии коронавируса в Ухане к событиям в Китае приковано внимание всего мира. Информации оттуда приходит очень много и данные противоречивые.

Официальные власти КНР заявляют, что ничего не происходит и всё под контролем, в то время как, по слухам, там речь идет уже о миллионах инфицированных и десятках тысяч погибших.

На данный момент сообщается, что правительство КНР изолировало 46 миллионов человек в 15 городах:

ГОРОД: Население

Ухань: 11 млн.

Хуанган: 7,5 млн.

Сянъян: 6,1 млн.

Ичан: 4,2 млн.

Цзинмэнь: 3 млн.

Сяньнин: 2,8 млн.

Хуанши: 2,5 млн.

Суйчжоу: 2,2 млн.

Сяньтао: 1,6 млн.

Эчжоу: 1 млн.

Цяньцзян: 962 тыс.

Эньши: 780 тыс.

Сяогань: 780 тыс.

Чжанцзян : 780 тыс.

Чиби: 530 тыс.

Никогда ранее в современной истории человеческого 46 миллионов человек не находились в карантине, но это именно то, что происходит сегодня в Китае

В Сеть выложены данные из правительственного отчета КНР, согласно которому в городе Ухань уже заболело четырнадцать процентов (14%) населения. В количественном отношении это приблизительно 1 551 200.

Смертность от вируса указывается четыре процента (4%), что означает приблизительно 62 000 ожидаемых смертельных случаев.

Это сильно отличается от ПУБЛИЧНО зарегистрированного числа 830 зараженных и 25 смертельных случаев.

А пока официальные лица КНР бодро рапортуют о 25 погибших, люди в городах падают как мертвецы:

Даже врачи в больницах буквально падают замертво:

Новый вирус отличается от ОРВИ тем, что вызывает быструю почечную недостаточность

Бронетехника входит в китайские города:

В Китае даже начали использовать бульдозеры и самосвалы, чтобы создать физические барьеры, препятствующие выезду транспортных средств или въезду в зараженные города:

Даже небольшие проселочные дороги забарикадировали:

Из других источников так же известно, что китайским правительством отменены все запланированные государственные мероприятия. Так же намечены к закрытию для выезда ещё 2 города.

Тем временем в Ухани, где уже больше суток блокада, цены на продовольствие взлетели в 5–8 раз, с чем, очевидно, и связано крайнее возбуждение покупателей.

Во многих магазинах кончилась еда.

Видео ниже показывает пустые полки магазинов, и нельзя не оценить иронии человека за кадром, говорящего: «Быть ​​богатым бесполезно»:

Больницы исчерпали свои запасы многих лекарств и средств жизнеобеспечения. У них практически нет ничего, что они могут использовать, чтобы помочь больным.

Это сообщение от работника больницы (перевод ниже):

Перевод:

Текущий статус нашего медицинского персонала: боятся менять защитную одежду с полудня до 21:00, все боятся есть, пить или пользоваться ванной, опасаясь снять защитные приспособления, каждый носит свой последний комплект защитного снаряжения. Медицинский персонал защищает Ухань! Кого будет защищать медицинский персонал!

Ниже другой медицинский работник передает душераздирающий рассказ о людях, стоящих на коленях и начинающих обращаться за помощью (перевод ниже):

Мы находимся на грани разрушения, амбулаторное отделение заполнено пациентами, некоторые стоят на коленях на полу и просят нас спасти их, но сейчас нет никаких специальных лекарств для лечения этого вируса, человек может выжить только расчитывая на собственную иммунную систему, у нас нет защитной одежды, масок для лица, перчаток, полнолицевых масок.

Ниже ещё один работник больницы рассказывает о том, как пациенты атаковали сотрудников, чтобы получить помощь (перевод ниже):

Перевод:

Нынешний порядок в Ухани находится на грани разрушения, некоторые инфицированные пациенты в отчаянии начали нападать на персонал больницы, если у кого-то есть возможность сообщить об этом или связаться выше, я предлагаю отправить армию поддерживать больницы.

Пожалуйста помоги. Я буду нести ответственность за информацию, которой я делюсь.

Видео из этой больницы: мёртвые тела просто прикрывают и оставляют на полу!

Несколько часов назад в Сети появился график от ВОЗ:

Оранжевым на графике показана скорость распространения 2019–nCov относительно SARS. Скорость, как видите, зашкаливает, то есть эпидемия распространяется очень быстро.

Что ещё более удивительно – китайцам во всей провинции Чжэцзян велено оставаться в своих домах. Это 60 миллионов человек, которым приказали оставаться там, где они есть

Теперь задайте себе вопрос: если эта вспышка вируса была просто «новым коронавирусом», почему 46 миллионов человек оказались на карантине, заблокированные кучами грязи и окруженные войсками?

Может быть, это не то, что говорит официальный Китай. Может быть, Китай точно знает, что это такое, но они знают, что ДОЛЖНЫ молчать?

Что, если это не «новый коронавирус», а биооружие, которое получилось по ошибке?

Мы и весь мир должен начать спрашивать.

А тем временем в Австралии органы здравоохранения подтвердили, что человек в Сиднее находится на карантине после возможного заражения потенциально смертельной коронавирусной болезнью.

В Канаде, в Монреале в карантине 5 человек.

В Колумбии – один подозреваемый на китайский коронавирус. При этом сразу после Китая он катался по Турции.

В Англии 14 человек проверены, 5 человек подтверждены.

В Италии госпитализирована одна китаянка.

В Японии один подтвержденный случай.

В Малайзии 2 человека на карантине.

В Мексике три новых случая.

В Северной Ирландии 1 человек.

На Филиппинах 5 подозреваемых, но, как там предполагают, в контакте с вирусом было 12 000 человек.

В Саудовской Аравии несколько подтвержденных случаев.

В Соединенных Штатах в списках Лос–Анджелес, Калифорния и Техас.

Точные цифры подозреваемых на инфекцию и инфицированных собираются.

P.S. Как будет протекать эпидемия в мире никто в данный момент не знает, но в Китае она уже идет полным ходом. А это значит, что китайская экономика рухнет.

А когда Китай рухнет – это вызовет и глобальную экономическую ударную волну, от которой планета не сможет оправиться в течение десятилетий.

Берегите себя!

Источник: Портал Информер