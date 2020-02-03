Китай не передавал штамм коронавируса России

3 февраля 2020     15
Китай не передавал штамм коронавируса России

Китайская сторона до сих пор не передала России штамм нового коронавируса. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении, китайская сторона нам не представила возможность воспользоваться ее данными в части вакцины и в части штамма. Поэтому мы из доступных нам источников и из того, что сегодня имеется в нашем распоряжении, этой работой занимаемся», – сказала она.Напомним, что эпидемия коронавируса началась в начале декабря 2019 года в мегаполисе Ухань. В январе ряд городов Китая были закрыты на карантин и оцеплены войсками, а власти официально заявили о масштабной эпидемии.

Случаи заболевания выявлены еще в 23 странах, в том числе России.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая – на Филиппинах.

Ученые из Гонконга считают, что данные цифры существенно занижены. Согласно их расчетам, только в Ухане по состоянию на конец января было более 75 тысяч зараженных.



Понедельник, 3 февраля 2020 г. 97

Источник: Портал Информер

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