Китай построил боевую летающую тарелку (ФОТО)

Китай показал дискообразный летательный аппарат, по форме напоминающий неопознанный летающий объект, каким изображали его в 70-х годах.

Дисколёт представлен на выставке China Helicopter Exposition 2019, открывшейся 10 октября в городе Тяньцзинь.

В диаметре основной ротор летательного аппарата, предназначенный для его вертикально подъема, достигает примерно пяти метров, а само изделие вмещает, вероятно, до двух человек.



Отдельные возможности аппарата сравниваются с действующими моделями боевых вертолетов. Согласно опубликованной пользователем Alert 5 в Twitter спецификации аппарата, дисколет способен развивать скорость до 650 километров в час.







Пятница, 11 октября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер