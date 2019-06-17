КИЦ Севастополя будет ДКР

Севастопольский Культурный информационный центр (КИЦ) будет переименован.

Правительство города приняло решение на своем заседании, которое прошло 17 июня.

«Переименование государственного культурного учреждения «Культурный информационный центр» в государственное бюджетное учреждение «Дворец культуры рыбаков» в связи с поступившем обращением трудового коллектива, а также коллективов ветеранов рыбной промышленности, морского собрания Севастополя и других граждан», – представил решение начальник главного управления культуры Николай Краснолицкий.

И.о. губернатора Илья Пономарёв отметил, что перерегистрация потребует некоторых средств, однако в целом это позитивное изменение.

«Возвращение исторических наименований, наверное, – благо», – заявил он.