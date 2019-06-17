КИЦ Севастополя будет ДКР

17 июня 2019     26
КИЦ Севастополя будет ДКР

Севастопольский Культурный информационный центр (КИЦ) будет переименован.

Правительство города приняло решение на своем заседании, которое прошло 17 июня.

«Переименование государственного культурного учреждения «Культурный информационный центр» в государственное бюджетное учреждение «Дворец культуры рыбаков» в связи с поступившем обращением трудового коллектива, а также коллективов ветеранов рыбной промышленности, морского собрания Севастополя и других граждан», – представил решение начальник главного управления культуры Николай Краснолицкий.

И.о. губернатора Илья Пономарёв отметил, что перерегистрация потребует некоторых средств, однако в целом это позитивное изменение.

«Возвращение исторических наименований, наверное, – благо», – заявил он.

Источник: Портал Информер

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