Кладовщик из Севастополя выиграл в лотерею автомобиль

Юрий Молодыка из Севастополя стал обладателем автомобиля стоимостью 700 000 рублей. Ему повезло в 1307-м тираже «Русского лото».

Счастливый лотерейный билет мужчина купил на сайте «Столото». Накануне тиража он почувствовал приятное волнение. Победитель сразу подумал, что это хороший знак. Позже любимец фортуны узнал о выигрыше, получив СМС-оповещение. Затем посмотрел результаты розыгрыша в интернете.«Я верил в свою удачу и мысленно представлял, что уже победил, — делится участник. — Увидел на экране компьютера выигрыш и сразу рассказал сыну о своем везении. Он обрадовался и поздравил меня».

Автомобилю победитель предпочел деньги. Как именно распорядится средствами, он еще не решил, ему необходимо время, чтобы все тщательно распланировать.Юрий работает кладовщиком. Увлекается восточной философией, читает литературу на данную тематику.

Справка о компании:

«Столото» — бренд крупнейшего в России распространителя государственных лотерей. Операторами государственных лотерей являются АО «ГСЛ» и ООО «Спортлото». Лотерейные продукты продаются во всех регионах РФ, а также в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете www.stoloto.ru







Понедельник, 30 декабря 2019 г. 436

Источник: Портал Информер