Клещи Крыма способны заразить человека опасными заболеваниями

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, результаты исследования клещей на вирусоформность, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза в 14,3% случаев.

По состоянию на конец июня зарегистрировано 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, случаи заболевания вирусным клещевым энцефалитом не зарегистрированы.

В ведомстве уточняют: опасность подвергнуться нападению клеща существует в горнолесной и предгорной зонах, а также в парках и скверах на территориях всех административных образований Крыма.