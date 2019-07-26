Кличко остался верен самому себе

26 июля 2019     17
Кличко остался верен самому себе

Стеклянный мост, построенный в Киеве, продолжает преследовать Виталия Кличко.

Сперва предательски трескается, теперь вот при обсуждении этих трещин Кличко в очередной раз предан своим же речевым аппаратом.

Пытаясь доказать, что со стороны киевской мэрии при постройке моста не было нарушений, Кличко призвал в свидетели Киевский институт судебных экспертиз.

Как оказалось, он просто не смог выговорить название учреждения.

Несколько очень долгих секунд Кличко сражается со сложным словом, а ведущий потрясённо молчит, понимая, что на его глазах рождается очередной «шедевр».


Пятница, 26 июля 2019 г. 85

Источник: Портал Информер

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