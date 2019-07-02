Кличко попросили на выход

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан против того, чтобы из столичного бюджета воровали.

Об этом он заявил изданию “РБК-Украина”, отвечая на вопрос о том, правда ли, что должности мэра Киева и главы КГГА хотят разделить, таким образом лишив Виталия Кличко реальной власти.

В интервью изданию он заявил, что не знает, будут ли разделены должности. Однако у него есть договоренность – кадровое решение по Кличко будет принято в зависимости от того, будет ли тот “демонстрировать открытую, честную, прогосударственную позицию в экономических и политических вопросах и в интересах граждан города Киева”.

“У меня есть договоренность, что мэр Киева демонстрирует открытую, честную, прогосударственную позицию в экономических и политических вопросах и в интересах граждан города Киева. И тогда мы примем кадровое решение по нему”, – сказал Богдан.

В противном случае кадровое решение тоже будет принято, но, по словам главы Офиса президента, это будут “разные кадровые решения”. Кроме того, он заявил, что ему не нравится, что до сих пор происходило в Киеве.