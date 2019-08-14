«Князь Владимир» не смог причалить в Ялте и отправился в Севастополь

Круизное судно «Князю Владимиру» не смогло высадить пассажиров в порту Ялты и вынуждено было уйти в Севастополь.
Сообщается, что пришвартоваться в ялтинском порту круизному лайнеру, перевозящему туристов по маршруту «Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи», не позволили погодные условия.
Позже пассажиров до Ялты из Севастополя доставили автобусами.
В распространенном пресс-релизе перевозчик особо отметил, что делает все возможное, чтобы гости лайнера остались довольны путешествием.
Среда, 14 августа 2019 г. 4
Источник: Портал Информер