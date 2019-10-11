Когда Владимиру Путину сломали нос?

Владимир Путин на полях международного форума “Россия – спортивная держава” спокойно прокомментировал новый антидопинговый скандал, в результате которого Россию могут лишить права участия в летней Олимпиаде 2020 в Токио и зимней в 2022 году в Пекине.

Спортивный форум, собравшийся в Нижнем Новгороде, оказался весьма унылым мероприятием, единственной целью участников которого, по всей видимости, было дождаться выступления Владимира Путина.

Министр спорта Павел Колобков по бумажке и чуть ли не по слогам зачитывал вопросы примерно следующего содержания:

“Может ли спорт стать таким же приоритетом, как медицина и образование?;

“В чем секрет хороших выступлений российских спортсменов и что еще нам нужно сделать?”;

“Сможет ли Россия при организации матчей Евро-2020 повторить успех ЧМ-2018?” и т.д.

На них по мере своей компетенции и разговорчивости старались ответить вице-премьер Ольга Голодец, президент УЕФА Александр Чеферин, глава международной Федерации хоккея Рене Фазель и другие эксперты.

Естественно, все они утверждали, что в плане спорта у России самое что ни на есть светлое будущее. А наше умение сделать из любого мероприятия феерическое шоу вообще не подлежит сомнению.

Наконец, участники форума дождались появления на сцене Владимира Путина, который в очередной раз подтвердил, что, несмотря на продолжающийся антидопинговый скандал, у России в области спорта большие амбиции.

Наша страна уже выступила с инициативой проведения Игр стран СНГ, БРИКС, ШОС и ЕАЭС. И все наши предложения, по словам ВВП, “были приняты коллегами если не на “ура”, то с большим энтузиазмом”.

В ближайших планах – проведение не только нескольких матчей Евро-2020, но и нескольких мировых первенств – в частности, чемпионатов мира по санному спорту, волейболу, хоккею, водным видам спорта, а также парашютному спорту.

Позже на встрече с руководителями международных спортивных организаций Владимир Путин дал понять, что ему известно о новых претензиях ВАДА, заподозрившей российских спортивных функционеров в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной ей для изучения.

“Я очень рассчитываю, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных и справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства”, – заявил президент, добавив, что дискриминация “по каким-то политическим мотивам” в области спорта является недопустимой.

В кулуарах форума также выяснились новые подробности из биографии самого ВВП. Осматривая выставку спортивных проектов (где ему подарили сверкающую боксерскую перчатку), президент признался, что когда-то тоже пробовал заниматься боксом. Но ему быстро сломали нос, после чего все прекратилось.

“К врачу не ходил. Нос потом долго срастался, время ушло. Поэтому потом перешел в другой вид спорта”, – рассказал Путин.

Источник: Портал Информер