Когда в ДНР пенсии уравняют с российскими

К 1 января 2022 года уровень пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих ДНР будет увеличен до уровня Ростовской области. Об этом говорится в заявлении главы республики Дениса Пушилина.

«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой Народной Республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации.

С учетом уже начавшейся подготовительной работы процесс должен быть завершен к 1 января 2022 года.Повышение будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года; с 1 июля 2021 года; с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы – на 28%, а государственных служащих – на 18%.

Также хочу отметить, что мы будем прилагать все усилия, чтобы довести зарплаты наших шахтеров и металлургов до сопоставимого уровня», – сказал Пушилин.







Четверг, 9 января 2020 г. 486

Источник: Портал Информер