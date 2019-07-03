Когда в Севастополе заработает парк «Патриот»?

Строительство парка «Патриот» в Севастополе обернулось сплошным разочарование. Об этом сообщает Форпост-Севастополь.

Напомним, изначально парк «Патриот» планировалось строить у горы Гасфорта. Однако проект резко раскритиковали депутаты из «команды Чалого».

Когда в Севастополе впервые заговорили о строительстве парка «Патриот» у горы Гасфорта, стало понятно, что речь идет об интересном для города военно-патриотическом парке. Этот проект Минобороны РФ и мотоклуба «Ночные волки» предполагал 3 миллиарда рублей инвестиций и был предназначен, прежде всего, для воспитания детей и молодежи.

Парк «Патриот» в Москве–>

«Патриот» может быть великолепной площадкой, въездными воротами в город. Она может стать неформальным «Артеком». Симбиоз с военными очень удачный. Если мы этот проект реализуем вместе с ними, то это даст толчок к дальнейшему развитию территории, придаст ей новое дыхание», – рассказывал лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов (Хирург).

Однако проект, способный привлечь сотни тысяч туристов со всего мира и стать эпицентром игровой, концертной, фестивальной жизни города-героя, так и остался нереализованным из-за нездоровых амбиций политиков, кучки «профессиональных общественников» и дельцов, имеющих на территорию свои виды.

Когда мотоклуб «Ночные волки» взял в 2015 году в аренду у города 267 гектаров у горы Гасфорта под масштабный проект военно-патриотического парка, депутаты Заксобрания, псевдообщественники и представители общероссийского народного фронта развернули целое движение против освоения заброшенной территории бывшего завода.

При этом, по данным ВЦИОМ, идею создания в Севастополе парка «Патриот» Министерства обороны России поддержали 67% горожан. Против выступили 11%. В меньшинстве оказалась и часть депутатов Заксобрания Севастополя, поддерживающая Алексея Чалого.

«Основная причина – ревность Алексея Чалого и его соратников к возможному появлению в Севастополе нового, независимого от них центра патриотического воспитания», – заявил депутат Государственной думы Константин Затулин.

Минобороны отказалось от изначально выбранного места, чтобы не быть втянутым в конфликт.

В конце концов парк решили строить сразу на нескольких площадках, расположенных в разных частях города, на большом удалении друг от друга. Одна из них находится 30-ой батареи, другая – на аэродроме «Южный». Однако и там, дело не заладилось.

Чаяниями Алексея Чалого город остался без масштабного парка «Патриот» у горы Гасфорта, и, судя по всему, альтернативные площадки не смогут восполнить эту потерю. В Севастополе просто нет территорий, которые максимально подходили бы для строительства парка по своему расположению и размеру.

Попытка найти для строительства «Патриота» что-то лучше и удобнее, чем площадка, где много лет подряд проводятся грандиозные байк-шоу, собирающие тысячи зрителей, успехом не увенчалась. Впрочем, ни одну из этих ситуаций команда Чалого не комментирует. Олигарх, как правило, проблемы решать не торопится. Он их только создает.