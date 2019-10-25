Когда в Севастополе отремонтируют подпорную стену на улице Гоголя?

В декабре 2018 года директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов радостно объявил о том, что подпорные стены и лестницы в Севастополе будут отремонтированы в 2019 году за 100 млн рублей.

«В 2019 году запланирован капитальный ремонт 15 лестниц и 6 подпорных стен. Общая стоимость таких работ составляет 38 млн рублей и 62 млн рублей соответственно», – сказал Тарасов.

О том, как были выполнены эти работы, нашему корреспонденту рассказали жители улицы Гоголя.

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Все то, что видят наши читатели, идет как-то вразрез с обещаниями Михаила Тарасова. Да оно неудивительно, в конце сентября уже этого года господин Тарасов лишился своего поста в правительстве, а спустя несколько недель он был задержан и арестован.

Ныне экс-директор департамента Михаил Тарасов находится в СИЗО Ростова. В задушевных разговорах со следователями он рассказывает в том числе и о том, куда делись деньги, выделенные на ремонт подпорных стен.

Жителям же Севастополя только и остается надеяться на то, что нынешние власти все-таки исполнят обещания господина Тарасова уже в следующем году.

Тем более, что, по его словам, на 2020-2021 годы запланирован капремонт лестниц и подпорных стен общей стоимостью 36 млн рублей и 136 млн рублей соответственно.

Так что, деньги на ремонт есть. Хотелось бы, чтобы только контролировали их выделение не такие личности, как господин Тарасов.







Пятница, 25 октября 2019 г. 814

Источник: Портал Информер