Когда в Севастополе станет холодно

Синоптики предупреждают о похолодании и дождливой погоде в Севастополе. Температура воздуха упадёт уже в предстоящий четверг, 19 сентября. Об этом «Новому Севастополю» сообщила дежурный синоптик центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Куташина.

«Завтра, 18 сентября, ожидается переменная облачность. Днём без осадков, ночью ожидается небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный умеренный, а днём северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью 15-17 градусов, днём 23-27 градусов. 19 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью – 12-14 градусов, днём 18-20 градусов», – сказала Куташина.

Небольшой дождь будет ночью и днём 20 сентября. Ветер северный, умеренный. Температура ночью – 11-13 градусов, днём 17-19 градусов.

Куташина также отметила, что тёплые дни ещё могут вернуться в Севастополь.

Средняя температура, характерная для региона в сентябре, – 21 градус выше нуля.





Вторник, 17 сентября 2019 г. 470

Источник: Портал Информер