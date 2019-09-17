Когда в Севастополе станет холодно

17 сентября 2019     21
Когда в Севастополе станет холодно

Синоптики предупреждают о похолодании и дождливой погоде в Севастополе. Температура воздуха упадёт уже в предстоящий четверг, 19 сентября. Об этом «Новому Севастополю» сообщила дежурный синоптик центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Куташина.

«Завтра, 18 сентября, ожидается переменная облачность. Днём без осадков, ночью ожидается небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный умеренный, а днём северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью 15-17 градусов, днём 23-27 градусов. 19 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью – 12-14 градусов, днём 18-20 градусов», – сказала Куташина.

Небольшой дождь будет ночью и днём 20 сентября. Ветер северный, умеренный. Температура ночью – 11-13 градусов, днём 17-19 градусов.

Куташина также отметила, что тёплые дни ещё могут вернуться в Севастополь.

Средняя температура, характерная для региона в сентябре, – 21 градус выше нуля.


Вторник, 17 сентября 2019 г. 470

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе состоится «Кросс нации»
В Севастополе состоится «Кросс нации»

21 сентября в Севастополе состоится легкоатлетический пробег в рамках проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации». Всероссийский день бега – самое …


Вести Севастополь 17.09.2019
Вести Севастополь 17.09.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Центру экстренной психологической помощи МЧС России – двадцать лет. На Крымском полуострове всего девять уникальных специалистов, …


Мондьоринг - новое слово в дрессировке собак в Севастополе
Мондьоринг – новое слово в дрессировке собак в Севастополе

Мондьоринг сравнивают с фигурным катанием. Как пара на льду выступает под одним номером, так и здесь, собаку и хозяина рассматривают …


Более 7 % читателей «ИНФОРМЕРа» ответили, что им в Севастополе не хватает казино
Более 7 % читателей «ИНФОРМЕРа» ответили, что им в Севастополе не хватает казино

  Казино (википедия) — игорное заведение, в котором с использованием рулетки, игровых столов для карточных игр и игры в кости, игровых …


Когда в Севастополе станет холодно
Когда в Севастополе станет холодно

Синоптики предупреждают о похолодании и дождливой погоде в Севастополе. Температура воздуха упадёт уже в предстоящий четверг, 19 сентября. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты