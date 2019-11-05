Когда в севастопольском Заксобрании покончат с нарушением федерального законодательства?

Среди журналистского сообщества как-то разом затихла тема освещения заседаний депутатского корпуса Заксобрания различными СМИ напрямую из сессионного зала.

Напомним, изгнание руководством ЗС первого созыва журналистов из ложи для прессы создало прецедент (и не только в Севастополе), нарушило традиции парламентаризма в нашем городе: во все времена присутствие представителей СМИ в сессионном зале было нормой работы представительного органа власти.

Вплоть до начала работы депутатов второго созыва городские СМИ, ссылаясь на федеральное законодательство, Конституцию РФ, открыто заявляли, что «севастопольские депутаты ограничивают свободу слова», «не заинтересованы в честном и объективном освещении их работы».

В свою очередь, «ИНФОРМЕР» приводил конкретные статьи Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации», которые нарушали севастопольские законодатели.

В частности, ст. 12, где сказано, что открытость деятельности государственных органов и возможность граждан получать достоверную информацию об их деятельности российское законодательство рассматривает как основу для осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и участия в управлении делами государством.

Ст. 47, п. 2 данного закона прямо указывает, что журналистам предоставлено право посещать государственные органы и их заседания (кроме закрытых) и производить записи, в том числе с использованием аудио- и видеосредств.

Введя ограничения для журналистов, экс-спикер ЗС Алтабаева своеобразно трактовала федеральный закон: «Что касается обеспечения, информационной поддержки – кабельная сеть всегда транслирует прямые наши заседания».

Вполне возможно, что за нарушением местными законодателями федерального закона скрывалась банальнейшая, пошловато простая причина: фото и видеорепортажи с балкона фиксировали весьма нелицеприятные моменты, происходящие в сессионном зале во время обсуждения жизненно важных для города законопроектов: одни народные избранники были заняты игрой в телефоне, другие – подбирали себе брендовые вещи на сайтах модных бутиков, а были и такие, кого объектив камеры поймал в момент сладкой дрёмы…

Примечательно, что в 2018 году журналистов в их законных требованиях поддержали и севастопольские чиновники.

Многие помнят скандальное заседание сессии 4 декабря, когда руководители департаментов и других правительственных ведомств не явились на заседание (где должны были выступать докладчиками), а направили в адрес спикера ЗС письма, где указали на недопустимость дискриминации СМИ.

К примеру, директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко высказался следующим образом:

«Считаю, что запрет доступа представителей СМИ в зал заседаний противоречит принципам свободы массовой информации, открытости и доступности информации о деятельности государственных органов. Необеспечение доступа СМИ в зал заседаний происходит накануне обсуждения важных для горожан вопросов, ограничивая возможности журналистов рассказать севастопольцам о сути рассматриваемых законопроектов. В связи с этим, считаю невозможным выступление с докладом по законопроекту, рассмотрение которого включено в повестку дня пленарного заседания».

Тогда же было опубликовано официальное сообщение пресс-службы правительства Севастополя, где, в частности, отмечалось, что Заксобрание, вопреки положениям федерального закона об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, отказывается предоставлять доступ в зал заседаний СМИ, тем самым «ограничивает севастопольцев в праве знать правду о работе депутатов».

Сегодня, понятное дело, чиновники дружно ходят на все заседания сессии Заксобрания, хотя практически ничего не изменилось.

Единственное новшество: пресс-служба ЗС предлагает журналистам присутствовать в зале заседаний (по желанию), но без фото и видеотехники, т.е. по-прежнему лишают представителей СМИ права на индивидуальную, эксклюзивную иллюстрацию действия в сессионном зале. По сей день на город транслируется выхолощенная картинка с залакированными депутатскими образами…

Можно вспомнить и тот факт, что за соблюдение принципов свободы средств массовой информации выступали и некоторые из тех, кто сегодня вошёл в депутатский корпус. Поэтому многие надеялись (и не только журналисты), что Заксобрание второго созыва сделает орган представительной власти открытым и прозрачным, как это и предписано законом.

Времени было достаточно, чтобы провести соответствующие преобразования, в том числе, внести закон о поименном и открытом голосовании: его принятию не единожды препятствовала так называемая «команда Чалого», которая в предыдущем созыве была в большинстве.

Сегодня конфигурация сил, как будто, изменилась. Сколько же ещё ждать того момента, когда в стенах Заксобрания Севастополя будет покончено с нарушением федерального законодательства? Или депутаты смирились? Ведь «лакированные» образы удобнее и приятнее….

«ИНФОРМЕР» предлагает своим читателям вспомнить, «как это было» и посмотреть на депутатов первого созыва ещё раз. Такие фото мы едва ли сможем сделать больше.

Источник: Портал Информер