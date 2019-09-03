Когда главным и единственным достоинством кандидата в депутаты является его фамилия

Если сегодня на улицах Севастополя задать прохожим вопрос «кто такой Михаил Чалый?», то едва ли хоть кто-то скажет, что это депутат Заксобрания Севастополя, член политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» или же кандидат в депутаты по 7-му избирательному округу.

И в этом нет ничего удивительного. Многие севастопольцы просто не подозревают о существовании Михаила Чалого, не знают о его общественной или законодательной деятельности, публичных талантах или хотя бы о хобби.

Никогда Михаил Чалый не был известным общественником, эффективным управленцем или же умелым предпринимателем. Трудно вообще себе представить, чтобы такой человек смог стать депутатом Законодательного собрания, а теперь намерен повторить этот подвиг еще раз.

Во всем этом нет ничего удивительного. Ведь, главное достоинство Михаила Чалого заключается в его уникальной фамилии – Чалый. Эта фамилия хорошо известна как в Севастополе, так и за его пределами со времени памятного митинга 23 февраля 2014 года.

Именно в тот февральский день Алексей Чалый вошел в историю, став народным мэром Севастополя. Потом было много ещё чего: осада в здании СГГА, неудачная попытка задержания Чалого сотрудниками СБУ, триумф в горсовете Севастополя, фото, которые обошли весь мир, историческое подписание договора о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, отказ от должности губернатора и войны с двумя губернаторами.

Все это было, глупо отрицать.

Вот только с человеком по имени Алексей Чалый. Где в это время находился его младший брат – Михаил? Да, если с большой придирчивостью рассмотреть многочисленные фотографии Русской весны, то с большим трудом можно обнаружить где-то далеко на заднем плане и Михаила Чалого.

А затем, опять же по настоянию своего старшего и широкого известного брата, Михаил Чалый попал в избирательный список «Единой России», как член команды Алексея Чалого стал депутатом Законодательного собрания.

Как он показал себя в роли депутата? А никак.

О его депутатской деятельности абсолютно ничего неизвестно.

Нет, конечно же, на персональной страничке депутаты есть некоторые сведения о числе приемов и количестве облагодетельственных избирателей, но широкому кругу общественности все эти факты просто неизвестны.

Журналисты решили провести простой эксперимент. Распечатали фото Михаила Чалого и стали показывать его севастопольцам, проживающим на 7-ом округе. Результат эксперимента шокировал даже нас.

Из 347 человек узнать депутата смог только один, да и тот оказался его помощником.

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Но все резко менялось, когда журналисты называли его фамилию – Чалый. И вот тут реакция людей была совсем другой – недоверие, удивление, а то и обвинения в провокации.

Почему? Да по очень простой причине – уж очень не похож Михаил Чалый на своего брата Алексея. А жители Севастополя, не только на 7-ом округе, знают только одного Чалого – Алексея.

Сравнивая фото двух Чалых, они, как и журналисты, не находили сходства.

В отличие от других представителей команды Алексея Чалого его брат даже не участвует в телепрограммах аффилированных СМИ, не разрабатывает нелепых и ненужных законопроектов, не устраивает показательных акций в поддержку реконструкции Матросского бульвара, не борется за доступ на пляж Батилимана, как и не спасает краснокнижные деревья.

Зачем же идет Михаил Чалый на новые выборы? Зачем он хочет стать депутатом городского парламента? Опять просидеть в Законодательном собрании пять лет, играя роль безликого статиста?

В середине июля Михаил Чалый решил-таки ответить на этот злободневный вопрос. По его словам, он не хочет уступать место людям, которые желают зарабатывать на Севастополе.

«Я иду в Законодательное собрание кандидатом. С тем, чтобы вместе со своими товарищами продолжать работать на город, а не зарабатывать на городе», — сказал Михаил Чалый.

Оставим ответ на вопрос о том, как и на чем зарабатывает Михаил Чалый, финансовым и компетентным органам. Приведем только простой факт: согласно поданной налоговой декларации за 2018 год, Михаил Чалый заработал ни много, ни мало, аж 3 миллиона 903 тысячи 563 рубля и 38 копеек!

Итого, среднемесячная зарплата Михаила Чалого составляет 325 тысяч 296 рублей. Или же равняется зарплате 10 среднестатистическим севастопольцам, которые согласно уверениям правительства города зарабатывают те самые 32 тысячи рублей в месяц.

Можно было бы конечно подсчитать зарплату Михаила Чалого в санитарках, дворниках, учителях, врачах, предпринимателях или военных. Но, как не крути, зарплата Чалого все равно больше. И с этим простым фактом не рискнет поспорить и сам Михаил Чалый.

Так что лукавит брат Чалого. Он тоже зарабатывает на городе, как и все живущие в Севастополе. Если работа врачей, учителей, продавцов и бизнесменов видна каждому, то деятельность Чалого скрыта за кулисами его финансовой декларации.

Может быть, и Михаил Чалый вполне заслуженно получает свои 325 тысячи 296 рубля. Вот только нам это неизвестно, как неизвестно и абсолютному большинству севастопольцев.

Что же касается его депутатской работы, то её практически нет, и об этом мы уже писали выше.

Может быть, Михаил Чалый решил изменить свою серую и неприметную жизнь, в новом составе Законодательного собрания он проявит себя как яркий депутат и защитник интересов простых севастопольцев?

Нам очень бы хотелось в это поверить, но, к сожалению, это маловероятно. И по очень простой причине. Мы ознакомились с предвыборной программой Михаила Чалого и обнаружили, что, на самом деле, никакой предвыборной программы у Михаила Чалого просто нет. Вообще нет. От слова совсем.

Набор каких-то бессвязных фраз, лозунгов и угроз. В итоге только то, что Михаил Чалый – это представитель команды Чалого. Только не своей команды, а своего известного брата.

А ведь Михаил Чалый избирается от одного из самых проблемных районов Севастополя – Корабельной стороны. Многие вопросы этого округа не решались ни то, что годами, а десятилетиями, если не столетиями.

Но у Михаила Чалого нет ответов на то, как он собирается устранять эти проблемы. Зато у него есть фразы ни о чём.

Для примера приведем наиболее информативные отрывки из выступлений Михаила Чалого: «Второй состав Заксобрания Севастополя мог бы стать инициатором новой программы комплексного развития региона, а также, в рамках своих полномочий, — продвигать эту программу на всех уровнях», — сказал Михаил Чалый в беседе с аффилированым с Алексеем Чалым изданием «Выбор-2019».

В этой же статье Михаил Чалый говорит далее следующее: «Концепция, принятая в 2014 году, была саботирована правительством Севастополя. Поэтому новая концепция должна строиться на старых рельсах, но с учётом новых реалий, поскольку некоторые пункты этого документа уже невыполнимы, некоторые — неактуальны, некоторые — выполнены».

Что предлагает Михаил Чалый? Новую концепцию на старых рельсах? Но тогда какая же она новая?

Или же старую концепцию, которая провалилась вовсе не потому, что она саботировалась правительством Севастополя, а потому, что ничего кроме популизма она в себе не несла?

И теперь, даже поленившись составить новый план развития Севастополя, Михаил Чалый просто извлек из нафталина старую программу, с ней и идет на выборы по 7-му избирательному округу.

Но самое печальное ведь даже не в этом. Во всей этой старой-новой концепции нет никакого упоминания о проблемах Корабельной стороны, то есть того округа, по которому и выдвинут Михаил Чалый.

Создание Олимпийского центра в Севастополе, возможно, и является более приоритетным делом по сравнению со строительством инфекционной больницы. Но только строить его предлагали, согласно старой программе, вовсе не на Корабельной стороне, а в Гагаринском районе.

Или вот еще один проект из старой программы: строительство лучшего в России мультимодального транспортного узла «воздух-море» на мысе Херсонес.

Мы не будем даже разбирать весь этот пункт, который мог родиться только в очень буйной голове. Ещё раз зададим вопрос: какое это имеет отношение к Корабельной стороне?

Но ответ на этот вопрос не в состоянии дать и сам Михаил Чалый. И по очень простой причине: на 7-ой округ он попал совершенно случайно, как и в Законодательное собрание в 2014 году.

И как собирается попасть тоже абсолютно случайно в новый состав Законодательного собрания в 2019 году.

А случай этот, который и вытащил нашего героя в большую политику, носит ту же фамилию, что и Михаил, вот только зовут его Алексей Чалый.

Есть в избирательных технологиях такая нехитрая смена, когда на выборах выставляют полного тезку основного претендента на победу. И делается это для того, чтобы этот полный тезка оттянул голоса в пользу соперников главного фаворита.

Вот эту технологию и решили применить на выборах в 7-ом избирательном округе. Только вот кандидат-спойлер по задумке и должен победить.

«Странная стратегия», – скажет тут наш читатель.

«Действительно, странная», – согласимся мы. А что делать, если главное и единственное достоинство Михаила Чалого – это его фамилия?

Ибо, как сказал однажды наш великий классик: «Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то, ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан».

Источник: Портал Информер