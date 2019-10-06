Когда для россиян наступят длинные выходные в ноябре

6 октября 2019     23
Когда для россиян наступят длинные выходные в ноябре

Длинные выходные ждут россиян в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства. “ИНФОРМЕР” рассказывает, когда отмечают этот праздник и сколько дней будем отдыхать.

Дата празднования Дня народного единства постоянна – 4 ноября. В 2019 году этот праздник выпадает на понедельник. Согласно решению властей, День народного единства является выходным днем в стране.
А это означает, что в начале ноября 2019 года у россиян получается мини-отпуск в виде трех выходных дней подряд: суббота – 2 ноября, воскресенье – 3 ноября и понедельник – 4 ноябряТо есть уже сейчас можно планировать свой отдых и даже небольшую поездку.

День народного единства – это напоминание о переломном моменте в истории российского государства, которое произошло 400 лет назад.

В 1612 году представители всех сословий России объединились под руководством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского. И это единое народное ополчение освободило Москву от польских интервентов.

Кстати, спустя несколько месяцев после изгнания поляков Земский народный собор избрал царем Михаила Романова, который основал новую династию последних монархов в истории русского государства.

До Октябрьской революции 4 ноября было памятной датой и носило название День благодарности Пресвятой Богородице – люди считали, что именно она помогла освободить Россию от поляков.

В постсоветской России День народного единства отмечают с 2005 года согласно указу президента РФ Владимира Путина. Сразу же он стал и выходным днем.
Многие считают, что этот праздник был введен, чтобы отвлечь россиян от празднования Дня Октябрьской революции, который отмечали 7 ноября и который во времена СССР также был выходным днем. Напомним, в ночь с 25 на 26 октября 1917 года (7-8 ноября по новому стилю) большевики захватили Зимний дворец в Петрограде и провозгласили власть Советов


Воскресенье, 6 октября 2019 г. 1504

Источник: Портал Информер

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