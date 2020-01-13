Когда и на чём россияне попадут на Луну

Новым проектом «Роскосмоса» стал пилотируемый транспорт «Орел». Он будет предназначен для полетов космонавтов на Луну и к МКС.

Корабль будет поставлен на серийное производство, а его разработкой и сборкой займется ракетно-космическая корпорация «Энергия». Ожидается, что на 8 миллиардов в ближайшие годы будет построено два корабля. Первый образец станет макетом для испытаний при пуске на тяжелых носителях класса «Ангара-А5» в 2023 году. Также макет будет использоваться при пуске сверхтяжелого носителя «Енисей» в 2028 году.

Уже в 2021 году Роскосмос начнет разработку второго корабля, который будет полноценным. Его будут использовать в качестве многоразового транспорта российской космической индустрии.

Примечательно, что ранее проект носил название «Федерация». Однако после десяти лет разработки его переименовали в «Орел». Чтобы «Орел» взлетел с космодрома «Восточный», подрядчик попросил у Роскосмоса еще 18 миллиардов рублей на создание инфраструктуры.

Сейчас космодром к таким пускам не готов.

Корпорация Дмитрия Рогозина намерена завершить все испытания нового звездолета к 2028 году, после чего начать его полноценную эксплуатацию. Так, на 2029 год намечен облет лунной поверхности и ее анализ. А уже в 2030 году российские космонавты высадятся с «Орла» на Луну.

Отметим, эта разработка на данный момент является крупнейшей в линейке Роскосмоса по направлению развития и освоения Луны. Но за прошлый год Дмитрий Рогозин представил несколько новинок, каждая из которых вызвала широкий резонанс в СМИ.

Весной прошлого года Рогозин показал космический трамвайчик и космический трактор. Трактор обладает искусственным интеллектом – он может сам строить маршрут и ставить себе задачи. Позже глава Роскосмоса анонсировал «лунных аватаров» – роботы могут управляемы как с Земли, так и с лунной станции. Летом на МКС отправился еще один «друг» Дмитрия Рогозина – робот Федор. Он со второй попытки проник на станцию, где непродолжительное время помогал космонавтам выполнять задачи. Федор запомнился тем, что не смог обмануть Google – и на вопрос поисковой системы «вы не робот?» ответил утвердительно, так как был запрограммирован на честность.

А в конце 2019 года Дмитрий Рогозин пообещал построить и запустить в работу универсальный модуль-лифт для доставки грузов на лунную поверхность с орбиты. В перспективе им смогут пользоваться не только российские космонавты, но и все зарубежные партнеры.







Понедельник, 13 января 2020 г. 23

Источник: Портал Информер