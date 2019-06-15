Когда лучше всего покупать квартиру

Риелторы рассказали, что застройщики чаще всего делают скидки на покупку жилья перед новогодними каникулами и майскими праздниками.

Во избежание простоя продаж и обвала строительные компании идут на многое ради привлечения покупателей. Отмечается, что предновогодняя суета не мешает клиентам воспользоваться специальными предложениями на рынке жилья, в майские праздники многие используют дополнительные выходные для просмотра объектов.

Но, с точки зрения экспертов из компании “Инком-недвижимость”, больше всего проектов на рынке новостроек появляется к осени. Вместе с ростом предложения растут и цены. Тем, кто хотят сэкономить, предлагается приобретать квартиры летом. В это время года на фоне снижения общей деловой активности можно неторопливо просмотреть интересующие проекты и поторговаться.

С 1 июля 2019 года деньги участников долевого строительства жилья в обязательном порядке кладутся на специальный счет – эскроу-счет.

Застройщик получает доступ к деньгам только после окончания возведения жилого комплекса.

Чтобы купить квартиру через эскроу-счет, нужно заключить договор долевого участия с застройщиком. Во-вторых, заключить трехсторонний договор на открытие эскроу-счета с застройщиком и банком, который выдал застройщику кредит на строительство. В-третьих, перевести свои деньги на эскроу-счет и дождаться окончания строительства. В случае приобретения жилья в ипотеку деньги на открытый эскроу-счет перечисляет банк, который выдал кредит.

По оценкам экспертов, после вступления закона в силу цены на жилье повысятся на 3-5%.

“Эскроу-счет не дает стопроцентную гарантию безопасности денег покупателя. Форс-мажорные ситуации все-таки есть. В группе риска окажутся покупатели, жилье которых стоит больше 10 млн рублей. Государство страхует только тех, у кого стоимость приобретаемой квартиры не превышает эту сумму”, – рассказали эксперты.

Самый нежелательный сценарий для дольщика, который взял ипотеку на приобретение жилья, – банкротство застройщика. Дело в том, что если застройщик обанкротится, банк вернет только тело кредита – сумму кредита без учета процентов.

Но именно проценты составляют львиную долю выплат. Деньги, которые покупатель направил на погашение процентов, просто исчезнут. В данном случае не помогут и обращения в суд: законодательно подобные ситуации не регулируются.

“Нам нужно ещё учесть практику применения опосредованных схем продажи жилья. Одна из этих схем – это апартаменты. Те застройщики, которые не смогут пройти рубеж, не будут соответствовать критериям Минстроя РФ. Мы видим риск, что эти застройщики будут строить нежилые помещения и продавать апартаменты. И, если мы не изменим ситуацию, то у нас через два-три года будут совсем другая картина: сплошные обманутые дольщики, но только покупатели апартаментов. Поэтому мы видим необходимость доработки этого вопроса”, – сказал Николай Николаев и дополнил, что аналогичные ситуации уже возникают – апартаменты продаются в многоэтажных гаражах.