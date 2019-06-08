«Когда наконец посадят Чубайса?»

Россиянин пожаловался лидеру государства на деятельность госкорпорации “Роснано” и предложил посадить Чубайса за решетку.

Президент сразу предупредил, что не собирается прикрывать Чубайса. Однако заметил, что не стоит оскорблять человека, какой бы мерзкой личностью он не был.

Житель Пермской области обратился к президенту Россиис вопросом:Известно, что в предприятие инвестируются огромные средства, у сотрудников хорошие оклады., – заявил Путин.

Российский лидер не считает воровством неправильные инвестиции Чубайса, ведь во время 90-х политики совершили много плохого, но было и хорошее. Мол, они не сдавались и улучшали экономику как могли.

По мнению президента, проблема госкомпании “Роснано” не в том, что воруют деньги, а в связи с неправильно вложенными средствами в бесполезные для России проекты. Он уточнил, что вкладывают в добычу кремния, тогда как страна насыщена углеводородами.