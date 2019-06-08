«Когда наконец посадят Чубайса?»

Президент сразу предупредил, что не собирается прикрывать Чубайса. Однако заметил, что не стоит оскорблять человека, какой бы мерзкой личностью он не был.“Анатолий Чубайс – важная часть нашего коллектива, решал и решает множество проблем, связанных с “Роснано”. Не буду таить, проект по созданию этой компании был моей идеей. Бывали как мои проколы, так и проколы Анатолия Борисовича. Но почему-то, когда ситуация резко падает – общество выплескивает негатив именно на него. Все мы совершаем ошибки, будь то политик или простой работник на заводе, но несмотря на это – он выполнял свою работу должным образом. В целом, он пересоздал всю российскую экономику, а вместе с ней развитие всей страны”, – заявил Путин.
Российский лидер не считает воровством неправильные инвестиции Чубайса, ведь во время 90-х политики совершили много плохого, но было и хорошее. Мол, они не сдавались и улучшали экономику как могли.
По мнению президента, проблема госкомпании “Роснано” не в том, что воруют деньги, а в связи с неправильно вложенными средствами в бесполезные для России проекты. Он уточнил, что вкладывают в добычу кремния, тогда как страна насыщена углеводородами.
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Источник: Портал Информер