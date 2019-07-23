Когда развалится «команда Чалого»?

Представители команды Алексея Чалого отозвали свою заявку о проведении митинга протеста против решения рабочей группы Избиркома Севастополя.

Напомним, что 19 июля рабочая группа Избиркома Севастополя рекомендовала отказать в регистрации пяти политическим партиям, среди которых и севастопольские отделения партий «Зеленые» и «Родина». Именно от них должен был идти на выборы второй эшелон «команды Чалого».

Сразу же после того как стало известно о том, что Избирком Севастополя может принять решение об отказе в регистрации, члены «Родины» подали заявку о проведении митинга на площади Нахимова.

Однако, как это было указано выше, в итоге заявка была отозвана. Причина этого действия более чем банальна.

Собрать заявленные пять тысяч человек ни «Зеленые», ни «Родина» оказались просто не в состоянии.

По нашей информации от источника, близкого к штабу партии «Родина», весь протестный ресурс команды Чалого на сегодня не превышает 200-300 человек. И это еще при самом лучшем раскладе событий.

Между тем, Избирком Севастополя также пока не принял решение об отказе в регистрации, перенеся свое заседание на 22 июля. Большинство наблюдателей считают, что решение об отказе все-таки будет принято.

В этих условиях пока еще единая команда Чалого подошла к точке невозврата, а именно — принятия решения, что делать дальше, куда идти и как реагировать на происходящее.

По нашей информации, полученной от источника, близкого к руководству севастопольской «Единой России», в окружении Чалого рассматриваются два варианта реагирования в случае окончательного отказа в регистрации.

«Первый вариант заключается в том, чтобы просто слить неудачников в унитаз. Конечно, Чалый рассчитывал, как минимум, получить большинство в Заксе, но и те, кого оно проведет, это все-таки довольно мощная сила, способная влиять на политическую ситуацию в городе. А при хорошем раскладе Закс можно и превратить в избирательный штаб по выборам губернатора», – сказал наш источник.

Заксобрание можно превратить в штаб по выборам своего губернатора

Источник также отметил, что в окружении Чалого не считают врио серьезной фигурой и готовы выставить своего кандидата на выборах губернатора.

Но есть и второй вариант. Прорабатывается и возможность полного отзыва всех кандидатов от Чалого — тех, кто идет под знаменами «Единой России».

«Внезапное снятие Чалого с предвыборной гонки многими было воспринято, как реакция на отставку Овсянникова, но в действительности, все как куда сложнее. Сбор подписей в поддержку Чалого сопровождался такими трудностями, что стало ясно – реальная поддержка Чалого на округе крайне мала. Поэтому еще до решения об отставке губернатора срочно прорабатывался вариант снятия Чалого в пользу Кулагина», – отметил наш источник.

Внезапная отставка Овсянникова сыграла на руку Чалому и позволила ему сохранить политическое лицо. Но вместе с этим команда Чалого лишилась и своего главного оружия – протестного электората.

«Согласно нашей социологии, а к ней имеют доступ и чаловцы, шансы Кулагина, Аксенова и Щербаковой на победу близки к нулю. Очень тяжелая ситуация и для Михаила Чалого, который явно не рассчитал своих сил», – сказал наш источник.

И это неудивительно. Вся избирательная кампания команды Чалого строилась на тотальной критике, мягко говоря, непопулярного Овсянникова.

Но назначение Развожаева смешало все карты чаловцев.

«Ничего позитивного и конструктивного у них просто нет. Что делать дальше – они не знают. А негатив и недовольство населения по поводу единороссов теперь уже бьет и по чаловцам. Они говорят так: если вы снимите с выборов партию «Зеленые», мы снимем своих кандидатов-единороссов. Это выглядит как откровенный шантаж Саблина, но другого выхода у них нет», – отметил наш источник.

Между тем, если решение об отзыве депутатов все-таки будет принято, не совсем понятно, что произойдет дальше и как поведет себя якобы единая команда Чалого.

По нашей информации, за отзыв кандидатов выступают неудачники, которые понимают, что они и так проиграют выборы – Вячеслав Аксенов, Александр Кулагин, Михаил Чалый, Татьяна Щербакова и некоторые другие (например, Бубнова).

Категорически против Екатерина Алтабаева, которая не оставляет мечту попасть в Совет Федерации, а также Немцев и Колбин.

Антон Пархоменко, усомнившись в разумности своих вождей, назвал вариант отзыва способом «назло бабушке отморозить уши».

В итоге, все зависит от самого Алексея Чалого, а он все еще колеблется, надеясь протащить партию «Зеленые» на выборы.

По нашей информации, Чалый все выходные находился в Москве, пытаясь оказывать давление на различные высокопоставленные персоны. Но пока все эти попытки ни к чему не привели.

«Если бы Чалый был один, то вопрос быстро бы решили в его пользу. Проблема в том, что в Москве активно митингуют навальнята и по тому же поводу – недопуску на выборы. Многие высокопоставленные товарищи считают, что если прогнуться под Чалым, то навальнята, почувствовав слабину власти, начнут давить еще сильнее», – сказал наш московский источник.

В итоге, Чалому впервые пришлось столкнуться с бунтом и расколом в собственной команде. Но это и неудивительно, ведь т.н. единство команды Чалого всегда было лишь мифом, Чалому это известно куда как лучше, чем всем остальным.

В этой ситуации все ждут решения Избиркома. И если оно будет отрицательным, раскол команды Чалого станет публичным уже в течение ближайших недель.