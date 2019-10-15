Когда севастопольцам не надо звать сотрудников ДПС?

В случае ДТП, в котором участвуют только два застрахованных транспортных средства, отсутствуют пострадавшие, а сумма ущерба не превышает ста тысяч рублей, допускается его оформление без сотрудников полиции.

Для упрощения этой процедуры необходимо иметь при себе бланк извещения о ДТП, приложения «Госуслуги» и «РСА. Европротокол», которые рекомендуется установить на вашем смартфоне заранее. Таким образом, вы сможете осуществить фиксирование данных о происшествии в некорректируемом виде.

Траты на ремонт автомобиля потерпевшей стороны могут быть возложены на виновника ДТП, если он, в течение пяти рабочих дней, не представит бланк извещения в страховую компанию. Этот механизм создан для того, чтобы участники ДТП как можно скорее могли освободить проезжую часть, не дожидаясь сотрудников полиции.

Большинство этих трудностей можно избежать, если соблюдать ПДД и быть взаимовежливыми на дороге.







Вторник, 15 октября 2019 г. 28

Источник: Портал Информер