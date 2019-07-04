Кого «Единая Россия» хочет видеть в Заксобрании Севастополя

4 июля на состоявшейся конференции партии «Единая Россия» был утвержден городской список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Севастополя. Как мы уже сообщали, его возглавил заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ, адмирал Александр Витко.

Вот полный список кандидатов в Заксобрание от «Единой России» по партийному списку: