Кого «Единая Россия» хочет видеть в Заксобрании Севастополя

4 июля 2019     24
Кого «Единая Россия» хочет видеть в Заксобрании Севастополя

4 июля на состоявшейся конференции партии «Единая Россия» был утвержден городской список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Севастополя. Как мы уже сообщали, его возглавил заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ, адмирал Александр Витко

Вот полный список кандидатов в Заксобрание от «Единой России» по партийному списку:

  1. Витко Александр Викторович;
  2. Алтабаева Екатерина Борисовна;
  3. Саблин Дмитрий Вадимович;
  4. Лисейцев Сергей Алексеевич;
  5. Зубарев Евгений Александрович;
  6. Матяж Инга Александровна;
  7. Бубнова Екатерина Викторовна;
  8. Зубенко Василий Викторович;
  9. Климов Алексей Владимирович;
  10. Пархoменко Антон Юрьевич;
  11. Тицкий Антон Робертович;
  12. Камзолов Вячеслав Юрьевич;
  13. Сысуев Павел Николаевич;
  14. Мусиенко Николай Иванович;
  15. Юрьев Александр Петрович;
  16. Зенина Татьяна Викторовна;
  17. Мусаева Светлана Викторовна;
  18. Ярусов Алексей Юрьевич;
  19. Гнеушев Андрей Александрович;
  20. Мащенко Евгений Владиславович;
  21. Вафин Эрнес Юсупович;
  22. Семенов Андрей Геннадиевич;
  23. Мангул Евгений Петрович;
  24. Мандрицкий Максим Юрьевич.

Источник: Портал Информер

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