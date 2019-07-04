Кого «Единая Россия» хочет видеть в Заксобрании Севастополя

4 июля на состоявшейся конференции партии «Единая Россия» был утвержден городской список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Севастополя. Как мы уже сообщали, его возглавил заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ, адмирал Александр Витко.
Вот полный список кандидатов в Заксобрание от «Единой России» по партийному списку:
- Витко Александр Викторович;
- Алтабаева Екатерина Борисовна;
- Саблин Дмитрий Вадимович;
- Лисейцев Сергей Алексеевич;
- Зубарев Евгений Александрович;
- Матяж Инга Александровна;
- Бубнова Екатерина Викторовна;
- Зубенко Василий Викторович;
- Климов Алексей Владимирович;
- Пархoменко Антон Юрьевич;
- Тицкий Антон Робертович;
- Камзолов Вячеслав Юрьевич;
- Сысуев Павел Николаевич;
- Мусиенко Николай Иванович;
- Юрьев Александр Петрович;
- Зенина Татьяна Викторовна;
- Мусаева Светлана Викторовна;
- Ярусов Алексей Юрьевич;
- Гнеушев Андрей Александрович;
- Мащенко Евгений Владиславович;
- Вафин Эрнес Юсупович;
- Семенов Андрей Геннадиевич;
- Мангул Евгений Петрович;
- Мандрицкий Максим Юрьевич.
Источник: Портал Информер