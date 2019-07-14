Кого из севастопольского Заксобрания будут «выносить на лопате»?

14 июля 2019     25
Кого из севастопольского Заксобрания будут «выносить на лопате»?

Так вот ты какая, севастопольская демократия и гласность а-ля Алтабаева! Мало того, что депутаты а-ля Чалый плюют на мнение простых севастопольцев, ветеранов, политических партий по поводу законопроектов «О гербе» и «О флаге», так ещё отгородились от людей регламентом и охраной!

Теперь Заксобрание самый «интимный» орган в Севастополе, скрываемый за семью печатями.

9 июля севастопольцы митинговали под стенами парламента, чтобы вразумить венценосную элиту не впадать в монархический транс, принять законы «О гербе» и «О флаге» согласно выбору севастопольцев.

Однако законопроекты были отклонены большинством чаловской команды. На официальном сайте ЗС Севастополя появилась скромная заметка «Законопроект о флаге города не был поддержан депутатами».

Между тем, перед стенами ЗС развёртывались увлекательные события, лились пламенные речи севастопольских коммунистов, организовавших митинг, и даже была попытка прорваться в зал заседаний со стороны главного коммуниста Севастополя Василия Пархоменко.

Но где там! «Красных» не пропустили. Пришлось Пархоменко высказывать своё мнение в фойе парламента.

Василий Пархоменко подчеркнул, что после соответствующего уведомления, Заксобрание обязано предоставлять трибуну политическим партиям для озвучивания альтернативного мнения по поводу важнейших для граждан Севастополя вопросов.

«Но эта группа людей, далее слова подбираю, чтобы не матюкаться, эта группа трусов, которая боится услышать мнение представителя оппозиционной партии, кучка паразитов, не слышит севастопольцев, потому что вы знаете результаты опросов, где 78 процентов севастопольцев сказали: «Мы хотим вот такой герб»!  Ну что остаётся? Услышать глас народа и выполнить его требование в оставшиеся два месяца. Иначе народ будет на лопате вас выносить из этого здания», – эмоционально заявил Пархоменко.

Парадокс интересов налицо. С одной стороны севастопольцы и исполнительная власть, поддержавшая традиционные севастопольские символы – флаг и герб, а с другой – кучка высокооплачиваемых «слуг народа», бывших советских граждан, вкусивших прелесть властного эликсира и потерявших чувство реальности происходящего.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Трамп использовал Иран для мести Обаме
Трамп использовал Иран для мести Обаме

Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок передал в Лондон информацию, что президент США Дональд Трамп совершил выход из ядерной …


Кого из севастопольского Заксобрания будут «выносить на лопате»?
Кого из севастопольского Заксобрания будут «выносить на лопате»?

Так вот ты какая, севастопольская демократия и гласность а-ля Алтабаева! Мало того, что депутаты а-ля Чалый плюют на мнение простых севастопольцев, …


Профессиональный врио или «второй шанс»?
Профессиональный врио или «второй шанс»?

Ко всему прочему в дело вмешался вездесущий Чалый, который сначала клятвенно пообещал поддержать единороссов, а затем, действуя в привычном для …


СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США
СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США

За утечкой дипломатической переписки британского посла в США Кима Дэррока, в которой он нелестно отзывался о президенте Соединенных Штатов Дональде …


«Скатертью дорога!»
«Скатертью дорога!»

Как известно, бытие определяет сознание. Но при этом сознание придаёт бытию осмысленность.  Политически прощальный поток сознания А.Чалого под названием «Обращение …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты