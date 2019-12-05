Кого могут лишить родительских прав в Севастополе

Лишение родительских прав – крайняя мера, к которой прибегают, когда общение с родителем становится опасным для ребенка. Или когда родителю абсолютно не нужен этот ребенок. Давайте же разберемся в проблеме: кто и за какие поступки может быть лишен родительских прав.

Лишение родительских прав – это способ государственной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, результатом его применения является прекращение прав родителя (родителей) в отношении своего ребенка (детей), которые основаны на факте их родства.

Согласно статье 69 СК РФ основаниями для лишения родительских прав родителей могут быть следующие случаи:

– уклонение родителей от выполнения своих обязанностей, в том числе злостное уклонение от уплаты алиментов;

– родители без уважительных причин не забирают своего ребенка из родильного дома (отделения) либо не забирают ребенка, посетившего иную медицинскую организацию, воспитательное учреждение, организацию социального обслуживания или аналогичную организацию;

– злоупотребление родителями своими родительскими правами;

– жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического или психического насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность;

– родители больны хроническим алкоголизмом или наркоманией;

– совершение родителями умышленного преступления, целью которого было покушение на жизнь или здоровье детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо покушение на жизнь или здоровье иного члена семьи.

Пункт 11 Постановления N 10 указывает, что суд может лишить родителей родительских прав по основаниям, предусмотренным статьей 69 СК РФ, лишь в случае наличия доказательств их виновного поведения.

Злоупотребление родительскими правами проявляется в использовании этих прав в ущерб интересам детей. Такие родители создают препятствия в обучении, склоняют их к попрошайничеству, воровству, проституции, стимулируют употребление спиртных напитков или наркотиков и т.п. Родители, уклоняющиеся от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей, не заботятся об их нравственном и физическом развитии, не участвуют в обучении и подготовке детей к общественно полезному труду. Под жестоким обращением с детьми понимают не только осуществление родителями физического или психического насилия над ними либо покушение на их половую неприкосновенность, но и использование недопустимых способов воспитания (грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение с детьми, оскорбление или эксплуатация детей). Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должно подтверждать соответствующее медицинское заключение.

Верховный Суд РФ призывает суды крайне осторожно использовать такой острый правовой инструмент, как лишение родительских прав.

Так, в пункте 12 Постановления N 10 Верховным судом было обращено внимание судов на то, что согласно статье 69, 73 СК нельзя лишить родительских прав лиц, которые не выполняют свои родительские обязанности, если они оказались перед лицом тяжелых жизненных обстоятельств или оказались в тяжелом положении по другим причинам, от них не зависящим (к таким обстоятельствам, например, можно отнести психическое расстройство или иное хроническое заболевание, за исключением хронического алкоголизма или наркомании).

В исключительных случаях, если виновное поведение родителя доказано, судом с учетом характера его поведения, личности и других конкретных обстоятельств может быть отказано в удовлетворении иска о лишении родительских прав и судья может только предупредить ответчика о необходимости изменения своего подхода к воспитанию детей, при этом контроль за выполнением им родительских обязанностей возлагается на органы опеки и попечительства.

Лишить родителей родительских прав можно лишь по основаниям, предусмотренным статьей 69 СК и только через суд. Никаким иным органом (в том числе органом опеки и попечительства) они не могут быть лишены своих прав.

Процедура рассмотрения судом дела о лишении родительских прав предусматривает:

– решение вопроса о взыскании алиментов на ребенка с родителей, которые лишены родительских прав (либо с одного из родителей, если он лишен своих прав). Иначе говоря, это является обязанностью, а не правом суда

– судом должен быть уведомлен прокурор о том, что судом обнаружены признаки преступления в деяниях родителей (либо одного из них), в связи с чем, суд выносит частное определение. Следует учитывать, что в Конституционном Суде РФ неоднократно указывали на то, что согласно Конституции РФ суды не обладают полномочиями для возбуждения уголовного дела либо участия в возбуждении уголовного дела

– направление выписки из решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту госрегистрации рождения ребенка не позднее трех календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу

Результатом лишения родительских прав для родителей являются следующие процессы:

– потеря родителями всех прав, которые основаны на факте родства с ребенком, в частности, права воспитания ребенка и определения образования, которое он получит, права быть законным представителем ребенка, права общения с ним, права на защиту родительских прав, на получение от ребенка содержания и т.д.

– родители также теряют права на льготы

– лишение родителей родительских прав вовсе не освобождают их от обязанности содержать своего ребенка (покупка одежды, обуви, школьных принадлежностей, продуктов, игрушек и др.)

Следует помнить, что должен быть правильно разрешен вопрос о жилищных правах ребенка, чьи родители лишились родительских прав.

К особенностям разрешения вопроса о жилищных правах ребенка согласно пункту 3, 4 статьи 71 СК относят следующие:

– суду вменяется в обязанность: а) решение вопроса о месте проживания ребенка и о его жилищных правах; б) разрешение данного вопроса в соответствии с требованиями норм действующего Жилищного кодекса и других актов жилищного законодательства

– за ребенком сохраняется: а) право собственности на жилье, которое предусмотрено статьей 31, 32 ЖК (например, если результатом процесса приватизации квартиры стал ее переход в общую собственность родителей и ребенка); б) право пользования жилым помещением; в) все иные имущественные права, включая право наследования после смерти родителя, которого лишили родительских прав

Безусловно, особую важность приобретает вопрос, касающийся дальнейшей судьбы ребенка, родителей которого лишили родительских прав. Суд должен выносить решение о передаче ребенка другому родителю лишь в том случае, если отсутствует возможность передать его другому родителю, в противном случае суд должен передать ребенка на попечение органа опеки и попечительства.

Восстановить родительские права суд может по заявлению родителя, который лишен родительских прав. Адресатом такого требования выступает другой родитель либо опекун (попечитель), приемные родители или детское учреждение в зависимости от того, на чьем попечении находится ребенок.

Следует помнить, что лишение родительских прав не всегда можно отнести к необходимым мерам защиты ребенка. Часто один из родителей таким образом просто пытается навредить другому родителю, наивно полагая, что если обязанным родителем не выплачиваются алименты и он не принимает участие в судьбе ребенка, то он может быть лишен родительских прав. Данный вариант не несет положительные последствия для ребенка, который помимо всего с лишаемым родителем связан еще и кровными узами.

В тоже время, если родитель действительно не заслуживает быть отцом или матерью, лучше применить такой способ защиты интересов ребенка.

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Источник: Портал Информер