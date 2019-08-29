Кого нам славить в Севастополе?

Сколько я себя помню, ещё с советских времён, восклицание «Слава» всегда было востребованным и означало почёт. Вначале нас с детских времён воспитывали, что непременно должна быть «Слава труду», «Слава народу-победителю», «Слава КПСС» и…

Но вот, от КПСС осталась только «Слава», так как сама КПСС ушла в небытие. Труд тоже стал скорее уже и не славным. Разный он стал, как по сути своей, так и по результатам, и главное – по оплате. А вот о прославлении его как-то потихоньку позабыли. Ведь иная формация за последние годы была сформирована в стране – буржуазно-олигархическая.

Что касается «Славы народу-победителю», то и к этому лозунгу появилось немало вопросов. Народ-победитель разделили по искусственно образованным территориальным образованиям, то есть вновь образованным «державам». А вот эти новые «державы» совершенно по-разному трактуют славу победителей. Так что же означает это важное слово, то есть, каково его значение?

Словари трактуют его так: «Слава» – это:

– почётная известность, как свидетельство всеобщего признания чьих-либо заслуг, таланта, доблести и т.п.;

– широкая известность в качестве кого-либо, или в каком-либо отношении;

– возглас, обозначающий: хвала, честь, признание заслуг…

Вот, слыша признанный на государственном уровне нашей «соседней территории» – государства Украина их официальное приветствие – «Слава Украине!» и положенный в этом случае ответ – «Героям Слава!», задумываешься… Что это? Откуда возник этот возглас?

Если углубиться в историю, то можно узнать, что придуман и принят в общении он был организацией украинских националистов (ОУН) в 1939 году. Но после раскола организации на две фракции: «мельниковцы» – одна часть раскольников, которые решили, что должно быть «Слава Украине! Вождю Слава!»», и «бандеровцы» – другая часть – уже на своём съезде в 1941 году приняли клич: «Слава Украине! Героям Слава!»». При этом неизменно нужно было вскидывать правую руку вверх, подражая фашистскому приветствию. Удивительно, но этот самый «возглас» и нашёл себе место в современной украинской идеологии, сначала благодаря усилиям партийцев ПП «Свобода», а потом и официального президента Украины – Петра Порошенко.

Возможно, это их дело, то есть государства Украины, и народа, населяющего это пространство. Видимо, забыли они урок советского периода. КПСС, как и её «Славы», уже нет. Украина в период своего постсоветского «свободного плавания» напринимала много законов и постановлений, да ещё и осуществила декоммунизацию. А вот «Славу» оставили. Мало того, взяли её себе на вооружение. Какая-то непоследовательность получается.

Ещё великий французский писатель Оноре де Бальзак предостерегал, что «Слава – товар невыгодный. Стоит дорого, сохраняется плохо», и что «Слава – солнце мёртвых». Поспорить с его умозаключением достаточно трудно.

Ещё раз, как пример: ну и где же она сейчас – эта «Слава КПСС»? Вот я лично совсем не против использования (в необходимых моментах) этого весомого термина. А славы, безусловно, заслуживают народы Украины, России и многие другие достойные народы. Но вот «ответка», звучащая в Украине: «Героям Слава!» – это тема, весьма напрягающая слух. Что, там все подряд герои, или как? Ведь герой – это мужественный, бесстрашный человек, который, возможно, рискуя своей жизнью, совершает смелые, необычные по своей храбрости поступки. А те, кто убивал с особой жестокостью пожилых и детей во время Великой Отечественной только лишь потому, что они русские, поляки, евреи, да и собственно сами украинцы, только «неправильные»… Это как с героизмом сопоставляется?

И сейчас эти спецотряды, по понятиям нынешних «героев» – чистые украинцы, уничтожающие мирных своих же граждан донетчины и луганщины – тоже герои, которым, стало быть «Слава»?… К слову, я никогда не слышал, чтобы евреи в неистовстве кричали: «Слава евреям!». А они – хитрый и мудрый народ, и вряд ли будут рвать глотку почём зря!

Я излагаю свои мысли по данной проблеме только из-за боязни, что проблема этих возгласов может закончиться трагично. Живой пример – Германия периода фашистского правления – «Хайль Гитлер!» И где же он, этот Гитлер? И к чему привело это бесноватое поклонение с дикими выкриками?.. Как и, вечной памяти, «Слава КПСС»… Так что нужно просто жить и трудиться, уважая себя и других. Ну а забывать о том, что мы, россияне, украинцы, белорусы – единый народ, думаю, грешно! Будем мы вместе – не сомневайтесь!

Ну, а есть ли кого славить в Севастополе? Абсолютно уверен – есть!

Во-первых, сам город-герой и земля, на которой он стоит, полита кровью героев, прославивших имя его.

Во-вторых, людей, создавших легендарный ореол в двух исторических оборонах.

В-третьих, севастопольцев-современников, показавших в событиях «Севастопольской Весны» то, что они достойные продолжатели славы своих предков.

В-четвертых, наше молодое поколение, которое, безусловно, продолжит славные традиции севастопольцев и превратит город в самый красивый, благоустроенный и комфортный в России.

В-пятых, Черноморский флот. Моряки-черноморцы сегодня, как и во времена Ушакова и Нахимова, надежно защищают южные морские рубежи России, прославляя свою великую Родину!

В единстве – сила!

Источник: Портал Информер