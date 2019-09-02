Кого хотят видеть севастопольцы в Законодательном собрании на 6-ом избирательном округе

На протяжении двух дней, с 31 августа по 1 сентября, редакция «ИНФОРМЕРа» организовала голосование по предпочтениям наших читателей на выборах кандидатов в депутаты в Законодательное собрание по 6-му избирательному округу.

Напомним нашим читателям, что, согласно прогнозу редакции «ИНФОРМЕРа», на этом округе «мандат депутата разыграют между собой коммунист Алена Пастухова и единоросс Сергей Колбин».

А вот как распределились голоса наших читателей:

Как вы можете видеть, прогнозы практически полностью совпали с результатами голосования наших читателей. Кандидат от КПРФ Алёна Пастухова получила 100голосов (46,51%) и стала бесспорным фаворитом предстоящих выборов.

Второе место получил кандидат от ЛДПР Илья Журавлев, а третье место – единоросс Сергей Колбин.

Достаточно странный результат читательских предпочтений. Мы подозреваем, что некоторые кандидаты использовали т.н. “накрутку” голосов в свою пользу.

Так что остается только ждать результатов выборов по этому округу, чтобы узнать, как распределятся голоса избирателей.





Понедельник, 2 сентября 2019 г. 177

Источник: Портал Информер