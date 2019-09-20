«Кожа вместе с бинтами снималась…» Российских детей облили горящим маслом в отеле в Турции (ФОТО 18+)

На отдыхе в турецком городке Кестель детей из Екатеринбурга на финальном ужине в отеле облили горящим маслом. Об этом СМИ рассказал их отец.

Повар допустил ошибку во время шоу, горящее масло полилось на людей. Пострадали восемь человек, трое в больнице, в том числе российские дети.

“Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек, реально люди горели, в их числе два моих сына: им 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги 2-й и 3-й степени. Он пока не сможет перенести перелет, мы остаемся на несколько дней в Турции.

У второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле. Завтра к ночи, надеюсь, получится отключить капельницы, и мы улетим. В Кольцово, я надеюсь на туроператора, нас будет ждать скорая и сразу доставит в ожоговый центр при девятке. Сегодня, когда перевязка была, кожа вместе с бинтами снималась“, – рассказал мужчина изданию E1.ru.

По его словам, к отелю Club Paradiso, где это произошло, у него претензий нет.

Отель взял вину за случившееся на себя, разместил детей в хорошей клинике и оплачивает лечение, а также оплатил перелет отцу и дальнейшее лечение ребят в России. Билеты детям и жене оплатит страховая компания.





Пятница, 20 сентября 2019 г. 160

Источник: Портал Информер