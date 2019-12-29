Коктебельцы подарили поселку нарядную ёлку

В минувшие выходные на площади у Дома музея Максимилиана Волошина в Коктебеле появилась зеленая красавица. Инициативные жители поселка не стали дожидаться «милостей от природы», собрались, пообщались и решили сделать подарок родному Коктебелю.

Организатор акции Елена Долгова рассказала «Крымским новостям» о том, как всё происходило. Прежде, чем устанавливать елку, провели субботник. Убрали все старые объявления, мусор, собрали ветки на клумбах, которые остались после обрезки деревьев. И площадь Волошина преобразилась. Собрали мусор и на прилегающей части пляжа.

Председатель коктебельского «Гражданского актива» Борис Яремко, на своей страничке в Фейсбук написал, что в день проведения субботника также была убрана территория возле Администрации поселка, по переулку Высотному.

— В рамках субботника жители Коктебеля установили и нарядили Новогоднюю ёлку, — написал Борис Яремко. — Огромное спасибо предпринимателю Артёму Миронову за приобретение ёлки, гирлянд и звезды на верхушку. Спасибо всем, кто поработал на благо Коктебеля! Площадь готова для проведения Новогодней ярмарки от союза Художников и Ремесленников Коктебеля, которая будет проходить с 27-го декабря, по 7-е января.

Елена пояснила, что пол дня ушло на уборку территории и установку елки. Хорошо потрудились. Гирлянды будут гореть по вечерам, когда стемнеет. Здесь же состоится Новогодняя дискотека с 31-го декабря на 1-е января и праздничные Рождественские гуляния 7-го января.

В комментариях люди высказывались, что игрушек маловато. На что Борис Яремко парировал:

— В прошлом году за один только вечер разбили восемь больших шаров. А за все Новогодние праздники — больше двадцати. Мы сегодня из дому игрушек и шаров принесли целую коробку, ещё люди приносили. Давайте, у кого есть, приносите и вешайте.

После того, как установили и нарядили елку, Елена Долгова поделилась впечатлениями:

— Ура! Сегодня в Коктебеле установили ёлочку! Собрались все вместе и сделали чудо! Совместно с Артемом Мироновым, который подарил нам новую ёлочку, Борисом Яремко с сыном, нашими волонтерами — Михаилом Данильченко, Евгением Брезицким и Максимом Пермяковым, просто неравнодушными жителями. Даже Гера из Геленджика нам помогала! Ну что, праздник начинается!

Фото Елены Долговой и Максима Пермякова

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Сергей Ищенко

Источник: Крымские новости