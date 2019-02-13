Стрелять, нельзя помиловать: Количество волков в Крыму уменьшат в 4,5 раза

Власти Крыма заявили, что проредят волчьи стаи. Сейчас в Крыму проживает 284 волка, а оставить в живых хотят всего 64.

– Хищников можно встретить по всему полуострову, но больше всего их в Джанкойском и Ленинском районах, – рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым. – Планируется отстрелять немногим более 220 особей.

Как объяснили в ведомстве, на каждые 20 тысяч гектаров охотничьих угодий должно приходится не более одного волка – таковы нормативы, установленные в Минприроды РФ. Так что количество «серых» нужно будет «подогнать под показатель», то есть – сократить в 4,5 раза.

Кому и зачем это нужно. Неужели волки и в XXI веке продолжают угрожать людям?

– Сколь-нибудь серьезной угрозы для крымчан и туристов волки не представляют, – признались в Минэкологии Крыма. – Они стараются избегать контакта с человеком в природной среде, если не идет речь о животном, заболевшем бешенством.



Испугался и убежал

Официально за последние двадцать лет в регионе зарегистрировали только один случай нападения волка на человека – на агрофирме «Новый век» в селе Калинино Первомайского района.

– Да, было дело несколько лет тому, – рассказала «Комсомольской правде – Крым» сотрудница предприятия. – Сторож под утро задремал в кормушке-яслях, а в это время на него и набросился какой-то приблудный хищник, который забежал на ферму. На коров волки в одиночку не охотятся, так что он точно случайно забрел.

Нанести какие-то серьезные увечья животное не успело: пенсионер проснулся, стал орать благим матом, всех коров перебудил, волк испугался и убежал от греха подальше. Правда, гулял зверь недолго: через день его нашли и убили.



«Люди просто хотят избавиться от беспокойного соседа»

Сергей ЛЕОНОВ, доцент кафедры экологии и зоологии КФУ им Вернадского:

– Волки всегда периодически заходили на полуостров: по льду через Керченский пролив, что не часто случается либо по материку через Перекопский перешеек. Но это были нерегулярные набеги, которые носили эпизодический характер. Как правило, они не задерживались на густонаселенном полуострове: звери чувствовали близость человека и куда-то уходили от такого соседства.

Нужны ли волки в Крыму? Вопрос более философский, чем прикладной. В природе важно равновесие между хищниками и жертвами и всеми остальными обитателями планеты. В условиях такого тесного сосуществования человека и хищника, как на Крымском полуострове, вполне понятно желание людей оградить себя и домашних животных от возможной опасности. Волк, попав в Крым, всегда находится в столкновении с людьми, которые пытаются избавиться от такого беспокойного соседа.

В тоже время, сказать, что пришлые хищники сильно отличаются от крымского волка нельзя. Это один и тот же вид. Провести же специальные исследования невозможно, потому что волк, что был исконно крымским уже истреблен. Волки – это животные, мигрирующие на большие расстояния, и наверняка, на полуострове была та же популяция, что на и материке, и говорить о каком-то особом крымском волке не приходится.



«В природе должно быть равновесие»

Людмила МИЛОВАНОВА, зоозащитник:

– В природе должно быть равновесие. И чисто по этическим соображениям нельзя убивать живое – это плохо. Те же волки живут семьями – расстреливают взрослых и погибают целые выводки маленьких щенков. Поэтому, прежде чем принять решение об отстреле волков, требуется вынести этот вопрос на всеобщее обсуждение. Сделал ли это крымский Минэкологии? Провели ли нужные исследования? Если, да, то где результаты? Как видите вопросов больше, чем ответов.



«Отстрел волка – прикрытие браконьерства»

Сергей ЖДАНОВ, кандидат биологических наук:

– По закону власти Республики Крым из-за гористого рельефа имеют право установить норму численности волка выше, чем это указано в федеральном документе. Сельские муниципалитеты могут и вовсе запретить отстрел.

Непонятно, каким образом ведется на полуострове учет. Ладно, на материке, где степь и снег, а в Крыму какая же методика? Да, можно пересчитать с помощью вертолета, но авиаучет в горах провести очень сложно и данные весьма приблизительные.

Да и жизнь показывает, что такие массовые отстрелы на руку чиновникам-браконьерам, чтобы на якобы законных основаниях устраивать облавы и погони, убивая на своем пути все живое, что попадется.

Волка также часто делают крайним, обвиняя в низкой численности косуль и оленей, но на деле виноваты в этом опять же браконьеры. Я говорю: пора с волком жить не по-волчьи!



ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Ольга Седельникова:

– Волк – это санитар. Его трогать нельзя. Он убивает больных и слабых . Да и не так уж их много сейчас . Люди его постепенно загоняют в глушь .

Сергей Палагута:

– Волк повсеместно увеличивает численность. Волк не питается снегом и ветками. Добыть его сложно, а в некоторых случаях – невозможно. Нужно ориентироваться на добросовестные намерения охотничьих властей, а не видеть в любом виде охоты легализацию незаконной добычи. В Крыму у руля охотничьего хозяйства профессионалы. Волк – никакой не санитар. Ему нигде в России, включая Крым, ничего не грозит.

Игорь Чирочкин:

– Авиацией последние несколько лет в средней полосе России уничтожают кабанов. Но волк – не кабан, он от шума на открытое место не побежит.



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