Количество наркоманов в Крыму стабильное

Число крымчан, имеющих наркотическую зависимость, остается стабильным в течение последних трех с половиной лет. Об этом 25 июня на пресс-конференции в Симферополе сообщила главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Крымский научно-практический центр наркологии» Марина Шоренко.

«По данным на 1 апреля 2019 года, лиц с установленным диагнозом «синдром зависимости от употребления наркотика», то есть наркомания, чуть больше 4 тысяч человек. Лица, которые употребляют какие-то наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача, но без сформированного наркологического заболевания, то есть, у них еще нет зависимости, их чуть больше 5 тысяч», – сказала Шоренко.

Она отметила, что эти данные в последнее годы существенно не меняются.

«Эти цифры достаточно стабильны на протяжении последних трех с половиной лет. Колеблются в пределах 100-150 человек в большую или меньшую сторону», – добавила Шоренко.