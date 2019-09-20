Количество просроченных кредитов в Севастополе выросло в два раза

Севастополь занял первое место среди регионов России, где количество просроченных кредитов по ипотеке значительно выросло.

К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства “Долговой Консультант” на основе анализа открытых данных Банка России и собственного портфеля долгов.

Объём просроченных кредитов за семь месяцев 2019 года существенно вырос в Севастополе (+100%), Карачаево-Черкесской республике (+85%), Чеченской республике (+25%) и Орловской области (+19%).

Для сравнения, рост просроченных кредитов в Республике Крым составил 13,9%, что более чем в шесть раз меньше, чем в Севастополе.

“В Севастополе высокие темпы прироста просроченной задолженности по ипотеке объясняются эффектом низкой базы. В регионах Северо-Кавказского федерального округа сумма просроченной задолженности по ипотеке выросла на 15% с января по июль 2019 года, что гораздо больше, чем в среднем по РФ.

Причину, прежде всего, нужно искать в падении уровня доходов заемщиков данных регионов. Исключение составили республики Ингушетия и Кабардино-Балкария, в этих регионах просроченная задолженность сократилась”, — сказал генеральный директор “Долгового Консультанта” Денис Аксёнов.

Как отмечают в агентстве, общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам в России с начала года сократилась на 1% или на 791 млн рублей до 73,2 млрд рублей. При этом в 47 регионах, напротив, зафиксирован рост объема проблемных кредитов в диапазоне от 0,5% до 100%.

Наибольшее снижение объемов просроченной ипотеки за семь месяцев произошло в Ленинградской, Новгородской и Белгородской областях (14%, 12% и 11%, соответственно).

“Сводные данные по просроченной ипотечной задолженности формирует Банк России из отчётности банков, которые совершенно не заинтересованы иметь на балансе просроченные кредиты.

При факте неплатежа по кредиту банки вынуждены создавать резервы на возможные потери, высокий уровень просроченной задолженности негативно сказывается на нормативах банков и потенциально снижает дальнейшие возможности по наращиванию объёмов кредитования.

Поэтому ипотечные кредиты с первыми признаками проблемности банки стараются реструктурировать, передают в собственные службы взыскания или продают коллекторским агентствам с целью расчистки баланса. Реальная ситуация с просроченной задолженностью по ипотеке несколько хуже, нежели это следует из совокупной отчётности всех банков“, — отметил Аксёнов.

Доля просроченных кредитов в ипотечных портфелях сохраняется в пределах 1% (за месяц снизилась на 0,05%).





Пятница, 20 сентября 2019 г. 255

Источник: Портал Информер