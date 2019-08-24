Количество россиян, страдающих ожирением, выросло в полтора раза

24 августа 2019     14
Количество россиян, страдающих ожирением, выросло в полтора раза

Министерство здравоохранения России сообщило о росте за пять лет страдающих от ожирения граждан России в полтора раза. 

По данным ведомства, в 2013 году количество жителей России с диагнозом «ожирение» достигало 1,4 млн человек, в 2018 году – их уже более 2 млн. Регион с наибольшим количеством людей с таким диагнозом – Алтайский край (5 566 случаев на 100 тысяч населения).

К регионам с наибольшим количеством диагнозов также относятся Курганская область (2 711 случаев), Тюменская область (2 634), Ямало-Ненецкий автономный округ (2 626) и Оренбургская область (2 319).

Наименьший уровень заболеваемости зафиксирован в Приморском крае (387 случаев на 100 тысяч жителей), Кабардино-Балкарии (578), Москве (588), Калининградской области (618) и Якутии (627).


Суббота, 24 августа 2019 г. 26

Источник: Портал Информер

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