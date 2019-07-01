Количество строительных компаний в Крыму может существенно сократиться

С 1 июля 2019 года вступают в силу изменения в 214-ФЗ о долевом строительстве. Российские строительные компании перейдут от привычного долевого строительства к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов.
С покупкой квартир в новостройках стоит поторопиться Курортный комплекс «Адмиральская Лагуна» в Севастополе – это новый объект, расположенный на берегу тихой бухты на улице Челнокова.
О предстоящих нововведениях и их последствиях рассказала руководитель отдела продаж компании «ИнтерСтрой» Людмила Мендрух.
– В чем суть новой системы?
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– С 1 июля деньги покупателей квартир в новостройках больше не будут напрямую передаваться застройщикам, а разместятся на специальных эскроу-счетах в банках. Вноситься они будут после регистрации договора долевого участия (ДДУ) и останутсяв банке до регистрации права собственности на первую квартиру в построенном доме.Таким образом новая система позволит обезопасить дольщиков от недобросовестных застройщиков и избежать риска того, что строительная компания потратит средства покупателей не по назначению.
Что изменится для застройщиков?
Теперь застройщикам придется строить дома за кредитные средства или свои собственные. К 1 июля компании должны перейти на проектное финансирование, то есть найти банк, который выдаст кредит на возведение жилого комплекса. После этой даты работать по старым правилам смогут девелоперы проектов, стадия готовности которых будет составлять не менее 30%, а доля проданных квартир – 10%.
Руководитель отдела продаж компании «ИнтерСтрой»
Людмила Мендрух
– Какие последствия изменений в закон ждут покупателей припереходе на проектное финансирование?
– Новая система сведет риски покупателей квартир в новостройках к минимуму. Теперь их разделят между собой банки и застройщики, что позволит решить проблему обманутых дольщиков. Эскроу-счета позволят гарантировать безопасность сделки для дольщиков. Если строительная компания обанкротится, деньги вернут покупателю, или за счет них будет завершено возведение объекта. Сделки будут страховаться Агентством по страхованию вкладов на сумму до 10 миллионов рублей.
– Что ждет рынок в целом?
– Количество строительных компаний может существенно сократиться: уйдут не только недобросовестные застройщики, но и небольшие компании, которые не смогут выдержать ужесточения требований. Возможно, в ближайшее время отрасль ждет временный спад, пока девелоперы будут адаптироваться к новым условиям. Легче всего будет проверенным крупным компаниям, которые много лет находятся на рынке. Неприятным последствием нововведений, конечно, можно назвать неизбежное подорожание квартир в новых объектах, так как большая часть изменений в закон о долевом строительстве прямо повлияет на себестоимость проектов. Тем более, наверняка на какое-то время возникнет дефицит предложений. Поэтому с покупкой квартир в новостройках лучше не затягивать.