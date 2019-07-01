Количество строительных компаний в Крыму может существенно сократиться

С 1 июля 2019 года вступают в силу изменения в 214-ФЗ о долевом строительстве. Российские строительные компании перейдут от привычного долевого строительства к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов.

С покупкой квартир в новостройках стоит поторопиться Курортный комплекс «Адмиральская Лагуна» в Севастополе – это новый объект, расположенный на берегу тихой бухты на улице Челнокова.

О предстоящих нововведениях и их последствиях рассказала руководитель отдела продаж компании «ИнтерСтрой» Людмила Мендрух.

– В чем суть новой системы?

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– С 1 июля деньги покупателей квартир в новостройках больше не будут напрямую передаваться застройщикам, а разместятся на специальных эскроу-счетах в банках. Вноситься они будут после регистрации договора долевого участия (ДДУ) и останутсяв банке до регистрации права собственности на первую квартиру в построенном доме.Таким образом новая система позволит обезопасить дольщиков от недобросовестных застройщиков и избежать риска того, что строительная компания потратит средства покупателей не по назначению.

Что изменится для застройщиков?

Теперь застройщикам придется строить дома за кредитные средства или свои собственные. К 1 июля компании должны перейти на проектное финансирование, то есть найти банк, который выдаст кредит на возведение жилого комплекса. После этой даты работать по старым правилам смогут девелоперы проектов, стадия готовности которых будет составлять не менее 30%, а доля проданных квартир – 10%.