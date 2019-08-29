Коллектив и руководитель детского городка «Лукоморье» поддерживают Александра Брыжака

Активная работа на своем округе депутата Нахимовского муниципального образования Александра Брыжака не осталась не замеченной общественностью. Коллектив детского городка «Лукоморье» и его руководитель Николай Помогалов приняли решение поддержать кандидатуру депутата-нахимовца на предстоящих выборах в Законодательное собрание Севастополя.

«От имени коллектива детского городка «Лукоморье» и себя лично хотел бы поблагодарить Александра Анатольевича Брыжака за систематическую поддержку в организации детских праздников.

За время нашего сотрудничества мы убедились, что он является человеком слова, всегда готовым оказать помощь в организации досуга наших маленьких посетителей.

В частности, уходящим летом при поддержке депутата мы провели фестивали красок и мороженого, огненное шоу, для детей закуплены подарки к 1 сентября. Считаем, что в новом составе Заксобрания должны быть представлены именно такие люди, которые не занимаются предвыборным популизмом, а скромно оказывают реальную помощь детям», – считает Николай Помогалов.

Стоит отметить, что это не единственный пример работы Александра Брыжака на благо детей и молодежи. При его поддержке в Нахимовском округе регулярно открываются новые детские и спортивные площадки. Только в августе появились два новых места отдыха для детей в районе улиц Горпищенко и Жидилова. Такое отношение политика к юным нахимовцам неудивительно, ведь он воспитывает сына, вместе с семьей проживает в Нахимовском районе.

«Я как отец не могу не думать о благополучии детей нашего города. Ведь именно они будут создавать будущее Севастополя, так что взрослые дяди и тети, занимающие кресла в органах власти, должны создавать все условия, чтобы дети гармонично развивались как духовно, так и физически», – заявил Александр Брыжак.





Четверг, 29 августа 2019 г. 220

Источник: Портал Информер