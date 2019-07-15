«Команда Чалого» едва не подожгла памятник Казарскому

Организаторы несанкционированного митинга 12 июля на территории Матросского бульвара не подали надлежащим образом уведомление о проведении публичного мероприятия.

Запустив фейерверк, они подвергли опасности объект культурного наследия.

Об этом заявила председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова, требуя привлечь организаторов к административной ответственности.





Она сообщила, что группа граждан устроила несанкционированный митинг с использованием пиротехники по поводу отставки губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Действие организаторов, нарушивших порядок согласования акции, усугубляется выбором места проведения – в охранных зонах трех памятников культурного наследия, среди которых самый известный – памятник А.И. Казарскому (памятник бригу «Меркурий»).

«Инициаторы публичного мероприятия Руслан Осташко и Иван Комелов, не скрывая ликования, щедро распространяли в социальных сетях видеозапись митинга, проведенного в худших майданных технологиях.–>

После инцидента ангажированные СМИ Чалого, манипулируя общественным мнением, выдали информацию о том, что якобы весь Севастополь празднует отставку губернатора, хотя на самом деле был очередной постановочный «междусобойчик» маргиналов группы олигарха», – сказала Ольга Дронова.



Она добавила, что на видео, распространенном «чалистами», видно, как люди и автомобиль беспрепятственно оказались на Матросском бульваре.

«Почему территория исторического объекта федерального значения не охраняется – вопрос к правительству и врио губернатора. Пожароопасный запуск фейерверков в нескольких метрах от памятника вообще за гранью, вокруг быстровоспламеняющиеся материалы, полиэтиленовая пленка, кустарники и деревья. Достаточно искры, чтобы случился пожар. Фактически «чалисты» подвергла риску исторический объект, при том, что выставляют себя борцами за исторические достопримечательности», – считает Ольга Дронова.

Она подчеркнула, что сбор граждан для выражения мнения по поводу актуальных вопросов общественно-политического характера должно быть оформлено в соответствии с законом.

Устроители акции, таким образом, не исполнили требование статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

«От имени общественной организации «Наш Севастополь» я направила заявления в полицию, МЧС и в адрес врио губернатора Михаила Развожаева», – сказала Ольга Дронова.

«Уверена, что игнорирование уведомления властей о митинге и представление данного эпатажа за мнение всех жителей Севастополя имело целью показать назначенному врио губернатора свою мнимую значимость. Возможно, акция на Матросском бульваре адресована «чалистами» новому губернатору, чтобы продемонстрировать претензии организации «35-я береговая батарея» на продолжение реконструкции Матросского бульвара. Хотя суд первой инстанции уже подтвердил незаконность проведения работ фирмой олигарха Чалого, который считает себя вправе нарушать законы Российской Федерации», – заявила общественница.

Она выразила надежду на то, что работы на этом историческом объекте будут возобновлены только после соблюдения всех предусмотренных законом документов, с учетом особого режима согласования и проведения работ в границах исторического поселения федерального значения.